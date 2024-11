L'événement Black Friday de DermRays offre les plus grandes économies de l'année et une reconnaissance de l'industrie

PLEASANTON, Californie, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ce Black Friday, DermRays est ravi d'annoncer sa vente la plus importante de l'année, offrant 130 $ de réduction sur tout le site du 16 au 30 novembre 2024. Grâce à cette réduction limitée dans le temps, les clients peuvent découvrir la technologie avancée d'épilation au laser à domicile de la marque à des prix imbattables. Ne manquez pas cette occasion exclusive d'investir dans une peau plus lisse et sans poils à moindre coût.

En reconnaissance de notre engagement envers la qualité et l'innovation, le modèle DermRays V6S a récemment été classé deuxième parmi les dix meilleurs appareils d'épilation laser à domicile au monde par Harper's Bazaar. Dans l'article « he 10 Best At-Home Laser Hair Removal Devices, According to the Pros » (Les 10 meilleurs appareils d'épilation laser à domicile, selon les professionnels), DermRays s'est distingué en tant que leader de confiance, reconnu pour offrir des résultats de qualité professionnelle dans un appareil pratique et à domicile. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'article complet de Harper's Bazaar.

Il est essentiel de préciser les objectifs à long terme de l'épilation au laser. Techniquement, il s'agit d'un processus de « réduction des poils au laser » plutôt que d'une « épilation » complète, car une certaine repousse des poils est normale au fil du temps. Même avec des traitements réguliers, de nouveaux poils provenant de follicules dormants peuvent apparaître au bout d'un à trois ans. Les appareils laser à domicile offrent une routine de soins de la peau gérable et pratique, donnant des résultats durables et visibles d'une manière plus facile, plus rapide et plus abordable que les méthodes traditionnelles telles que l'épilation à la cire ou le rasage. DermRays a pour objectif de fixer des attentes réalistes et d'offrir à ses clients des solutions efficaces et de qualité professionnelle à domicile.

Rejoignez-nous ce Black Friday pour découvrir la technologie transformatrice de DermRays à nos prix les plus bas et profiter d'une peau plus lisse et plus éclatante.

