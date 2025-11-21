DermRays lance Care+, un nouveau programme de protection renforcée pour les appareils laser à domicile

NEW YORK, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DermRays, un innovateur technologique dans le domaine des soins de la peau au laser à domicile, a annoncé le lancement de DermRays Care+, un programme inédit de protection renforcée conçu pour offrir aux clients une plus grande tranquillité d'esprit et une sécurité à long terme de l'appareil.

DermRays Care+, Extended Warranty & Accidental Damage Protection

Avec Care+, DermRays enrichit l'expérience du propriétaire en associant une technologie laser de haute performance à une garantie étendue, une couverture des dommages accidentels, une protection des accessoires et une assistance prioritaire, garantissant ainsi la fiabilité et la confiance des consommateurs.

DermRays Care+ : protection totale de votre appareil

Extension de la garantie du matériel

- Ajoute une garantie supplémentaire d'un an sur le produit en plus de la couverture standard.

Protection contre les dommages accidentels

- Couvre jusqu'à deux incidents de dommages accidentels, notamment les chutes ou l'exposition à des liquides, pendant la période de garantie.

Couverture des accessoires

- Protège les accessoires d'origine contre les défauts de fabrication.

Accès prioritaire au support

- Accès direct à des spécialistes expérimentés du support technique.

« Avec Care+, je me sens beaucoup plus à l'aise pour utiliser DermRays Revive. Savoir que la garantie est plus longue, que les dommages accidentels sont couverts et que je peux bénéficier d'une véritable assistance lorsque j'en ai besoin me donne l'impression d'une expérience plus sûre et plus fiable. En tant que client, ce type de protection est vraiment important », a déclaré un utilisateur de DermRays.

Les professionnels reconnaissent la technologie et l'approche sécuritaire de DermRays

L'approche technique et la technologie laser de DermRays ont également été reconnues par les professionnels des soins de la peau.

« DermRays a adopté une approche réfléchie et axée sur la sécurité afin de rendre la technologie laser accessible au grand public. Leurs appareils utilisent une véritable technologie laser à diode, et non l'IPL (Intense Pulsed Light - lumière pulsée intense), ce qui permet de cibler les follicules avec plus de précision et d'obtenir des résultats plus cohérents. Avec l'autorisation de la FDA et de nombreuses innovations techniques, le V8S représente l'une des technologies laser professionnelles les plus avancées, maintenant adaptée pour un usage sûr et efficace à domicile », a déclaré le Dr Sina Ghadiri, dermatologue et formateur en soins de la peau au Royaume-Uni.

« Le DermRays Revive utilise une longueur d'onde de 1 064 nm et jusqu'à 10 J/cm² d'énergie, reconnue par les professionnels pour son action sur le collagène profond. En pratique, il offre une fermeté visible et une structure cutanée améliorée, tout en restant suffisamment doux pour une large gamme de tons de peau », a déclaré T.J Stevens, expert en soins de la peau, influenceur et esthéticien.

À propos de DermRays

DermRays développe des appareils laser pour soins à domicile, garantissant un rajeunissement profond et des résultats anti-âge perceptibles. La marque associe une technologie laser de qualité professionnelle à une conception conviviale pour favoriser la santé de la peau à long terme, la sécurité et la commodité au quotidien.

