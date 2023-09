L'ÉVÉNEMENT EUROPÉEN PHARE VICENZAORO SEPTEMBER 2023 RÉUNIRA 1 200 MARQUES EN ITALIE, CENTRE COMMERCIAL DE LA JOAILLERIE

Du 8 au 12 septembre, l'événement B2B international le plus attendu de la chaîne d'approvisionnement en orfèvrerie et joaillerie se tiendra au parc d'exposition de Vicence

Au programme de l'événement : le meilleur de la production Made in Italy et de l'excellence internationale, ainsi que les tendances, l'innovation, la formation et des occasions de réseautage

Le salon accueillera également la deuxième édition de VO'Clock Privé, un format unique ouvert au public

VICENCE, Italie, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours a commencé pour l'ouverture de Vicenzaoro September 2023 - VOS , le salon B2B international de l'Italian Exhibition Group's (IEG) qui réunira l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en or et en joaillerie en Italie (au parc d'exposition de Vicence) du 8 au 12 septembre. L'événement réunira 1 200 marques exposantes de 34 pays, spécialisées en haute joaillerie, production d'or, diamants et pierres précieuses, composants et produits semi-finis, services d'emballage et merchandising visuel. En outre, Vicenzaoro accueillera du 8 au 10 septembre la deuxième édition de VO'Clock Privé : un événement dédié aux montres contemporaines (pièces emblématiques, marques historiques et nouvelles entreprises indépendantes) et ouvert aux passionnés et collectionneurs du grand public.

Le salon invitera les visiteurs à découvrir les collections Made in Italy ainsi que le meilleur de l'excellence internationale. La majorité des entreprises étrangères viendront d'Allemagne, de Turquie, de Chine, d'Inde et de Thaïlande, représentant près de 40 % des marques exposantes.

La joaillerie italienne, représentée par tous les principaux districts nationaux (Arezzo, Vicence, Valenza et la région de Campanie), sera le centre d'intérêt d'un programme de jumelage commercial reliant 400 acheteurs étrangers. Le programme sera appuyé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l'ITA-Italian Trade Agency . Les acheteurs arriveront du monde entier, notamment des Etats-Unis, des Émirats arabes unis, d'Israël, de Chine et de l'ASEAN.

Au premier trimestre 2023, porté par les exportations, le secteur a enregistré une hausse de 11,3 % du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier. De plus, le volume de production industrielle a affiché une augmentation de 2,3 % (Source : Confindustria Moda's Study Centre for Federorafi).

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

