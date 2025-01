Levine Leichtman Capital Partners investeert in Zero100 in samenwerking met het management

LONDEN, 9 januari 2025 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), een wereldwijd private equity-bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een groei-investering heeft gedaan in Zero100 Community Limited ("Zero100" of het "Bedrijf") in samenwerking met de oprichters en het bestaande managementteam. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Zero100 is het toonaangevende sectoroverkoepelende onderzoeks- en informatiebedrijf dat strategisch advies geeft aan leiders op het gebied van wereldwijde bedrijfsvoering en toeleveringsketens van een reeks toonaangevende mondiale bedrijven, waaronder Nike, Walmart, Unilever, Pfizer, Google, Honeywell, Volvo Cars en vele anderen. Klanten maken gebruik van de collegiale netwerken, gegevens, onderzoeks- en adviesdiensten van het bedrijf om hun wereldwijde toeleveringsketenstrategieën vorm te geven en de voortgang van langetermijninitiatieven op het gebied van digitalisering en duurzaamheid te versnellen. Het bedrijf is opgericht in 2021 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk. Haar ruim 50 medewerkers zijn actief op de kantoren in Londen en New York.

Zero100 zal verder onder leiding staan van mede-oprichter en CEO Olly Sloboda en het bestaande managementteam.

Olly Sloboda: "Onze samenwerking met LLCP komt in een zeer spannende fase voor Zero100 en ik ben enorm trots op wat ons team heeft uitgevonden voor klanten. LLCP's bewezen track record in het ondersteunen van ondernemers en haar diepgaande ervaring in informatiediensten zullen onze visie om een revolutie teweeg te brengen in de markt voor informatie over toeleveringsketens helpen versnellen. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het LLCP-team en voort te bouwen op Zero100's substantiële momentum."

Josh Kaufman, partner en hoofd Europa bij LLCP, zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Olly en zijn managementteam. Ze hebben een indrukwekkend bedrijf opgebouwd en we vinden het geweldig om samen met hen de volgende groeifase in te gaan. Zero100 is uniek gepositioneerd om haar klanten te ondersteunen bij het aanpakken van hun leveringsketendoelstellingen op bestuursniveau, gedreven door de toenemende handelscomplexiteit en technologische innovatie. We vinden het heel spannend om het bedrijf te ondersteunen in dit volgende hoofdstuk van groei."

Zero100 is de achtste investering van Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSp. LLCP heeft in al zijn fondsen veel geïnvesteerd in gegevens, informatiediensten en toeleveringsketens. Het bedrijf investeerde onder meer in Skill Dynamics, AGDATA, Law Business Research en CreditInfo.

LLCP werd geadviseerd door PwC (financieel & fiscaal), Willkie Farr & Gallagher (juridisch) en Simon Kucher (commercieel).

Het management werd geadviseerd door Raymond James (fusies en overnames), Hogan Lovells (juridisch), Eight Advisory (financieel) en Deloitte (belastingen).

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private equity-onderneming in het middensegment van de markt met een 40-jarige staat van dienst op het gebied van investeringen in verschillende doelsectoren, waaronder zakelijke dienstverlening, franchising & multi-units, onderwijs & opleiding en technische producten & productie. LLCP maakt gebruik van een gedifferentieerde gestructureerde private equity, door middel van gecombineerde investeringen in vreemd en eigen vermogen in portfoliobedrijven. LLCP is van mening dat het, door te investeren in een combinatie van schuldpapier en aandelen, managementteams groeikapitaal biedt in een zeer aangepaste, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan traditionele private equity.

LLCP's wereldwijde team van toegewijde beleggingsprofessionals wordt geleid door 10 partners die gemiddeld 20 jaar bij LLCP werken. Sinds de oprichting heeft LLCP ongeveer $ 15,6 miljard aan institutioneel kapitaal beheerd via 15 beleggingsfondsen en geïnvesteerd in meer dan 100 portfoliobedrijven. LLCP beheert momenteel $ 10,0 miljard aan vermogen en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londen, Stockholm, Amsterdam en Frankfurt.

