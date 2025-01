Levine Leichtman Capital Partners investit dans Zero100 en partenariat avec la direction de l'entreprise

LONDRES, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners (" LLCP "), une société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de réaliser un investissement de croissance dans Zero100 Community Limited (" Zero100 " ou la " société ") en partenariat avec ses fondateurs et l'équipe de direction existante. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Zero100 est la principale société de recherche et d'intelligence intersectorielle qui met en relation et fournit des conseils stratégiques aux responsables des opérations mondiales et de la chaîne d'approvisionnement d'un grand nombre d'entreprises internationales, dont Nike, Walmart, Unilever, Pfizer, Google, Honeywell, Volvo Cars et bien d'autres encore. Les clients utilisent les réseaux de pairs, les données, la recherche et les services de conseil de l'entreprise pour façonner leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement mondiale et accélérer les progrès en matière de numérisation à long terme et d'initiatives de développement durable. Basée à Londres, au Royaume-Uni, et fondée en 2021, l'entreprise compte plus de 50 employés, avec des bureaux à Londres et à New York.

Zero100 restera dirigée par le cofondateur et PDG Olly Sloboda et l'équipe de direction existante.

Olly Sloboda a déclaré : "Notre partenariat avec LLCP arrive à un moment très excitant pour Zero100 et je suis immensément fier de ce que notre équipe a inventé au nom des clients. L'expérience éprouvée de LLCP en matière de soutien aux entrepreneurs et son expérience approfondie des services d'information nous aideront à accélérer notre vision de révolutionner le marché de l'intelligence de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de LLCP afin de tirer parti de l'élan considérable de Zero100".

Josh Kaufman, associé et responsable de l'Europe chez LLCP, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Olly et à son équipe de direction. Ils ont construit une entreprise très impressionnante, et nous sommes ravis de les accompagner dans la prochaine phase de croissance. Zero100 est particulièrement bien placé pour aider ses clients à atteindre les objectifs de leur conseil d'administration en matière de chaîne d'approvisionnement, compte tenu de la complexité croissante des échanges et de l'augmentation des innovations technologiques. Nous sommes ravis d'accompagner l'entreprise dans ce nouveau chapitre de sa croissance".

Zero100 sera le huitième investissement de Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSp. Dans l'ensemble de ses fonds, LLCP a beaucoup investi dans le domaine des données, des services d'information et de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans Skill Dynamics, AGDATA, Law Business Research et CreditInfo.

LLCP a été conseillé par PwC (financier et fiscal), Willkie Farr & Gallagher (juridique) et Simon Kucher (commercial).

La direction a été conseillée par Raymond James (fusions et acquisitions), Hogan Lovells (aspects juridiques), Eight Advisory (aspects financiers) et Deloitte (aspects fiscaux).

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 40 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits manufacturés et l'industrie manufacturière. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type « Structured Private Equity », combinant des investissements en dette et en capital dans les sociétés de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement très adaptée et flexible qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de LLCP, composée de professionnels de l'investissement, est dirigée par 10 associés qui travaillent chez LLCP depuis 20 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 15,6 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 entreprises en portefeuille. LLCP gère actuellement 10 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort.

