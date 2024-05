Levitons Network Solutions Business Unit ist klimaneutral

Levitons Network Solutions Business Unit hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2025 klimaneutral zu sein und ist nun die erste von vier Leviton Business Units, die Klimaneutralität erreicht hat.

BOTHELL, Washington, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Network Solutions von Leviton hat heute bekannt gegeben, dass er Klimaneutralität erreicht hat. Diese Leistung wurde zusammen mit unserer globalen Nachhaltigkeitsberatung Sphera erbracht und umfasst Scope-1-, Scope-2- und ausgewählte Scope-3-Emissionen. Leviton hat einen dreistufigen Prozess des Messens, Reduzierens und Ausgleichens eingesetzt, um Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Im Jahr 2021 hat Sphera den globalen Kohlenstoff-Fußabdruck von Leviton gemessen und durch die Analyse haben wir gemeinsam Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifiziert. Leviton Network Solutions hat daraufhin seine Kohlenstoffemissionen um 55 % gesenkt, hauptsächlich durch Investitionen, einschließlich der Umstellung auf saubere Energieversorger, die einige unserer größten Produktionsanlagen mit Strom versorgen, und durch Investitionen in die Solarenergie vor Ort in unserer Anlage in Glenrothes, Schottland. Da es nicht möglich ist, alle Kohlenstoffemissionen zu eliminieren, hat Leviton Network Solutions in Klimaschutzprojekte investiert, die von renommierten Unternehmen in den Regionen, in denen wir tätig sind, angeboten werden. Auf diese Weise kann Leviton in Energieprojekte investieren, die eine entsprechende Menge an Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen oder verhindern.

Wie Leviton Manufacturing of Canada ULC, das 2023 klimaneutral wurde, hat sich auch der Geschäftsbereich Network Solutions verpflichtet, bis 2025 klimaneutral zu werden, und hat dieses Ziel deutlich früher als geplant erreicht. Leviton hat sein CN2030-Nachhaltigkeitsprogramm im September 2022 mit dem Ziel gestartet, bis zum Jahr 2030 unternehmensweit kohlenstoffneutral zu werden. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren beträchtliche Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht und ist weiterhin ein bevorzugter Anbieter für Nachhaltigkeit.

„Als globales Unternehmen können wir zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen und hoffentlich andere davon überzeugen, dass dies möglich ist. Daher konzentrieren wir uns darauf, die Ziele unseres Nachhaltigkeitsprogramms CN2030 zu erreichen. Nachdem Network Solutions die Klimaneutralität zwei Jahre früher als geplant erreicht hat, freuen wir uns mehr denn je darauf, die Klimaneutralität bis 2030 unternehmensweit zu erreichen", sagte Ross Goldman, Exekutiv-Vizepräsident und Geschäftsleiter, Leviton Network Solutions und Beauftragter für Nachhaltigkeit, Leviton.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Unternehmens wird veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens verfügbar. Darin erläutert Leviton sein Engagement für Nachhaltigkeit, seinen Plan, bis 2030 kohlenstoffneutral zu werden, und seine Ambition, bis 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Leviton hat angekündigt, dass sein Nachhaltigkeitsbericht 2023 Mitte des Jahres 2024 verfügbar sein wird.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Fortschritte auf dem Weg zur unternehmensweiten Kohlenstoffneutralität bis 2030", sagte Daryoush Larizadeh, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Leviton. „Die wissenschaftlichen Berichte, die ich gelesen habe, besagen, dass wir als globale Gemeinschaft die Kohlenstoffemissionen nicht schnell genug reduzieren, um die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen. Das ist ein Thema, das uns alle angeht, und wir müssen gemeinsam handeln und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen vorantreiben."

Weitere Informationen über das CN2030-Nachhaltigkeitsprogramm von Leviton finden Sie auf der Website des Unternehmens: leviton.com/sustainability .

