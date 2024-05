L'unité commerciale Network Solutions de Leviton est neutre en carbone

L'unité commerciale Network Solutions de Leviton s'était engagée à être neutre en carbone d'ici 2025 et est désormais la première des quatre unités commerciales de Leviton à atteindre la neutralité carbone.

BOTHELL, Washington, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'unité commerciale Network Solutions de Leviton a annoncé aujourd'hui avoir atteint la neutralité carbone. Cette réalisation a été menée à bien avec notre société de conseil en développement durable mondiale Sphera, et comprend les émissions de portées 1, 2 et certaines émissions de portée 3. Leviton a utilisé un processus en trois étapes — mesure, réduction et compensation — pour atteindre la neutralité carbone. En 2021, Sphera a mesuré l'empreinte carbone mondiale de Leviton et, en l'analysant, nous avons collectivement identifié des domaines d'amélioration potentiels. Leviton Network Solutions a ensuite réduit ses émissions de carbone de 55 % principalement grâce à des investissements, notamment dans la transition vers des fournisseurs d'énergie propre qui alimentent certaines de nos plus grandes usines de production et dans l'énergie solaire pour notre usine de Glenrothes, en Écosse. Enfin, comme il est impossible d'éliminer toutes les émissions de carbone à l'heure actuelle, Leviton Network Solutions a investi dans des projets de compensation carbone axés sur l'énergie propre proposés par des entreprises réputées dans les régions où nous exerçons nos activités. Cela permet à Leviton d'investir dans des projets énergétiques qui ont éliminé ou empêché une quantité équivalente de carbone de polluer l'atmosphère.

Comme Leviton Manufacturing of Canada ULC, qui a atteint la neutralité carbone en 2023, l'unité commerciale Network Solutions s'est engagée à être neutre en carbone d'ici 2025 et a atteint l'objectif bien en avance. Leviton a lancé son programme de développement durable CN2030 en septembre 2022 dans le but d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2030. L'entreprise a fait des progrès considérables pour atteindre cet objectif au cours des deux dernières années et continue d'être un fournisseur de choix en matière de développement durable.

« En tant qu'entreprise mondiale, nous pouvons contribuer à la lutte contre le changement climatique et, nous l'espérons, en inspirer d'autres. Par conséquent, nous nous efforçons d'atteindre les objectifs de notre programme de développement durable CN2030. Maintenant que Network Solutions a atteint la neutralité carbone deux ans plus tôt que prévu, nous sommes plus impatients que jamais d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2030 », a déclaré Ross Goldman, vice-président exécutif des solutions de réseautique et directeur du développement durable.

Le rapport de développement durable 2022 de l'entreprise a été publié et est disponible sur le site web de l'entreprise. Leviton y détaille son engagement en faveur de la durabilité, son plan pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et son ambition d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Leviton a annoncé que son rapport sur le développement durable de 2023 sera disponible au milieu de l'année 2024.

« Nous sommes très fiers des progrès que nous avons accomplis pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2030 », a déclaré Daryoush Larizadeh, président-directeur général de Leviton. Les rapports scientifiques que j'ai lus indiquent qu'en tant que communauté mondiale, nous ne réduisons pas les émissions de carbone assez rapidement pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. C'est une question dont nous devons tous nous préoccuper et nous devons collectivement agir et accélérer la réduction des émissions de carbone. »

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme de développement durable CN2030 de Leviton sur le site web de l'entreprise : leviton.com/sustainability.

À propos de Leviton Network Solutions

Leviton Network Solutions est un fabricant mondial mono-source de systèmes de câblage fibre et cuivre. Les solutions Leviton sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales et les marchés commerciaux à usage mixte dans le monde entier. Tous les produits Leviton sont conçus pour se conformer aux normes, offrir le meilleur rendement du secteur et sont pris en charge par les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les équipes informatiques, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent systématiquement les produits Leviton comme la référence du secteur. Nous pouvons élargir vos possibilités de réseau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leviton.com/ns ou twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent se rendre sur leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.

À propos de Leviton

Jour après jour, Leviton déploie des capacités d'ingénierie qui créent le futur en répondant aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d'aujourd'hui à l'échelle mondiale. Des équipements électriques à l'éclairage en passant par les réseaux de données et la gestion de l'énergie, Leviton met au point des solutions réfléchies qui contribuent à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Grâce à l'engagement de Leviton envers ses clients, à l'ingéniosité de ses employés, ainsi qu'au niveau de sécurité et de qualité de ses produits et solutions, « THE FUTURE IS ON » (l'avenir est en marche). Pour en savoir plus,rendez-vous sur leviton.com/, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton ou youtube.com/Levitonmfg.

