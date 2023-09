Lexar dévoile une nouvelle carte microSD et de nouveaux produits de jeu à l'IFA 2023

BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lexar, l'une des principales marques mondiales dans le domaine des mémoires flash, dévoile une série de nouveaux produits dont le lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2023. Conçue pour les professionnels de la photographie et les passionnés d'ordinateurs afin d'accélérer leur flux de travail, la gamme élargie comprend une nouvelle carte microSD™, des disques SSD internes, de la DRAM et des disques SSD portables.

La nouvelle carte Professional GOLD micro SDXC™ UHS-II, disponible en 128 Go et 256 Go, exploite les performances à haute vitesse et une classe de vitesse vidéo 60 (V60), permettant aux utilisateurs de capturer, lire et transférer rapidement des fichiers multimédias haute définition, y compris des vidéos 4K, avec une vitesse de transfert en lecture pouvant atteindre 280 Mo/s. Cette carte est également idéale pour les appareils de jeu, les caméscopes sportifs, les tablettes, les smartphones et les drones.

Les performances de la mémoire Lexar ARES RGB DDR5 Desktop atteignent un nouveau sommet de 8 000 MT/s et 8 400 MT/s, permettant aux joueurs inconditionnels et aux passionnés d'ordinateurs de bénéficier de performances supérieures avec la DDR5 de nouvelle génération. Outre les performances, cette mémoire est également dotée de la fonction Lexar RGB Sync qui permet aux joueurs de personnaliser les LED RVB en fonction de leur propre style, et son élégant répartiteur de chaleur en aluminium de première qualité maintient le système au frais. Il est doté d'un système ECC intégré, qui exploite la correction des erreurs de données en temps réel pour une stabilité et une fiabilité accrues des données. Grâce à son circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC), il permet un meilleur contrôle et une meilleure distribution de l'énergie.

Le SSD professionnel NM1090 M.2 Gen 5 NVMe, disponible dans des capacités de 1 To à 4 To, est parfait pour les hardcore gamers, les professionnels et les créateurs, en offrant des performances inégalées de 12 000 Mo/s en lecture, 11 000 Mo/s en écriture, grâce à son standard technologique PCIe Gen 5x4 NVMe 2.0. Il est doté d'un dissipateur actif intégré qui réduit la chaleur pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique. Il exploite le dernier contrôleur 12nm afin de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Le NM790 avec dissipateur thermique M.2 NVMe SSD, disponible dans des capacités allant de 1 To à 4 To, offre des vitesses incroyables de 7 400 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture avec la technologie PCIe Gen 4, qui comprend HMB 3.0 et Dynamic SLC Cache. La mémoire est dotée d'un dissipateur thermique intégré qui permet aux systèmes de rester froids afin de maintenir la vitesse, l'efficacité énergétique et le contrôle thermique pour des performances élevées et durables. Il est compatible avec les ordinateurs de bureau, et est parfait pour être utilisé avec la PlayStation®5.

Destinés aux utilisateurs travaillant sur le terrain avec des fichiers volumineux, les nouveaux disques SSD portables offrent une durabilité et une fiabilité excellentes. Le SSD portable SL600, disponible de 512 Go et 4 To, offre des vitesses fulgurantes allant jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture/écriture et est doté d'un boîtier en aluminium durable avec une finition sablée. En plus d'offrir les mêmes performances de vitesse que le SL600, le nouveau SSD portable tout-terrain Armor 700, disponible de 1 à 4 To, est classé IP65 pour la résistance à l'eau et à la poussière, et sa conception robuste peut même supporter une chute de 3 mètres. Le SSD portable SL500, disponible de 512 Go à 4 To, est capable d'atteindre des vitesses de 2 000 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture. Le design élégant en aluminium est compact et facile à transporter. Tous les disques SSD portables sont sécurisés par Lexar DataShield, un logiciel de sécurité avancé qui permet de protéger les fichiers grâce au cryptage AES 256 bits.

« Lexar a une longue histoire de développement de solutions de mémoire de pointe pour les communautés photo et vidéo. En tirant parti de son expertise pour développer une variété de produits, nous sommes fiers d'offrir la qualité, la performance et la fiabilité que les utilisateurs de Lexar attendent. Nous continuerons à proposer des produits conçus pour répondre aux besoins uniques des photographes, des vidéastes, des créateurs de contenu et des passionnés d'informatique de tous niveaux », a déclaré Samy Benarfa, directeur général de Lexar pour l'Europe.

