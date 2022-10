LexisNexis Risk Solutions é reconhecida como líder de categoria em dois novos relatórios da Chartis Research sobre soluções de dados KYC e screening e monitoramento de Watchlist

ATLANTA, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions foi classificada como líder de categoria pela Chartis Research em dois novos relatórios sobre soluções de dados Conheça Seu Cliente (KYC, na sigla em inglês), prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e soluções de monitoramento de listas de observação (Watchlist, na sigla em inglês). Os dois relatórios usam o Chartis RiskTech Quadrant©, uma metodologia abrangente de pesquisa independente aprofundada e um sistema de pontuação claro para explicar quais soluções de tecnologia atendem melhor às necessidades de uma organização.

Ao pontuar a tecnologia KYC da LexisNexis Risk Solutions, a Chartis considerou vários fatores, como sanções e dados de Watchlist, notícias negativas, pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês), identidade digital, relacionamentos com entidades, risco de crimes financeiros relacionados ao comércio e cobertura geográfica. As ferramentas de KYC integradas da LexisNexis Risk Solutions estabelecem a base para uma estratégia eficaz de gerenciamento do ciclo de vida do cliente que reflete as realidades atuais de risco de crimes financeiros e compliance e oferece suporte às operações principais de instituições financeiras globais.

"A LexisNexis Risk Solutions continuou a desenvolver seu portfólio robusto de soluções de dados, fato refletido em sua posição de líder de categoria no Chartis RiskTech Quadrant para soluções de dados KYC/AML", disse Phil Mackenzie, diretor de pesquisa da Chartis. "Juntamente com suas vantagens exclusivas no digital e no varejo, a LexisNexis Risk Solutions desenvolveu recursos para novas áreas de interesse, incluindo identidades de embarcações e serviços de eficiência de pagamentos."

Como líder de categoria para soluções de monitoramento de Watchlist, a Chartis avaliou a LexisNexis Risk Solutions em áreas como presença no mercado, cobertura geográfica, recursos em tempo real, metodologia de dados, implantação de soluções, relatórios e trilha de auditoria. A LexisNexis Risk Solutions oferece uma solução configurável de screening de Watchlist de ponta a ponta que permite que as empresas concluam com confiança o screening inicial e conduzam o monitoramento contínuo em todo o relacionamento com o cliente.

Através do conjunto de produtos que a LexisNexis Risk Solutions oferece – incluindo LexisNexis® Firco™ Insight, LexisNexis® Firco™ Compliance Link, LexisNexis® Firco™ Continuity e LexisNexis® Bridger Insight® XG com LexisNexis® World Compliance™ Data – os clientes têm acesso a dados atuais e continuamente atualizados de watchlist e inteligência de sanções e tecnologia de screening inovadora. Os clientes podem se beneficiar do screening e monitoramento acelerados em cada etapa do ciclo de vida.

"A amplitude e a profundidade da oferta de monitoramento e screening de Watchlist da LexisNexis Risk Solutions permite que ela atenda aos desafios em uma ampla gama de necessidades do mercado, com soluções organizadas para pequenas e médias empresas (PME) capazes de lidar com grandes volumes de registros e alertas", disse Nick Vitchev, diretor de pesquisa da Chartis. "Seus diferenciais incluem flexibilidade, capacidade de pontuação em tempo real e capacidade de lidar com grandes volumes de alertas. Estes, juntamente com a adição de uma plataforma de orquestração que inclui monitoramento de transações, contribuíram para sua posição de líder de categoria."

"Estamos entusiasmados em receber o reconhecimento por nossa combinação de vastos recursos de dados, avançada tecnologia proprietária, insights analíticos e decisões integradas", disse Leslie Bailey, vice-presidente de crimes financeiros e compliance da LexisNexis Risk Solutions. "Essas honras demonstram os benefícios consideráveis que nossas soluções de screening KYC e de watchlist de ponta a ponta podem trazer aos clientes, seja fortalecendo a adesão aos requisitos regulatórios globais, simplificando os fluxos de trabalho de gerenciamento e compliance, aumentando a eficácia do perfil de risco ou melhorando a visibilidade de potenciais riscos associados a crimes financeiros".

Saiba por que a Chartis selecionou a LexisNexis Risk Solutions como líder de categoria para soluções AML e monitoramento de watchlist (somente em inglês). Explore nosso portfólio de crime financeiro e compliance.

Sobre LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Sobre a Chartis Research

A Chartis Research é a fornecedora líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco. Faz parte da Infopro Digital, que possui marcas líderes de mercado como Risk e WatersTechnology. O objetivo da Chartis é apoiar as empresas à medida que impulsionam o desempenho dos negócios por meio de gerenciamento de risco aprimorado, governança corporativa e compliance, e ajudar os clientes a tomar decisões informadas sobre tecnologia e negócios, fornecendo análises aprofundadas e conselhos práticos sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco.

