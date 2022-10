LexisNexis Risk Solutions est reconnu comme un leader de catégorie dans deux nouveaux rapports de recherche de Chartis sur les solutions de données KYC et le filtrage et la gestion des listes de surveillance

ATLANTA, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a été classé comme leader de catégorie par Chartis Research dans deux nouveaux rapports sur les solutions de données de connaissance du client (KYC)/Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les solutions de gestion des listes de surveillance. Les deux rapports utilisent le Chartis RiskTech Quadrant©, une méthodologie complète de recherche indépendante approfondie et un système de notation clair pour expliquer quelles solutions technologiques répondent le mieux aux besoins d'une organisation.

Lors de l'évaluation de la technologie KYC de LexisNexis Risk Solutions, Chartis a pris en compte plusieurs facteurs tels que les sanctions et listes de surveillance, informations négatives, PPE, identité numérique, relations entre entités, risque de criminalité financière lié au commerce et couverture géographique. Les outils KYC intégrés de LexisNexis Risk Solutions constituent la base d'une stratégie efficace de gestion du cycle de vie des clients qui reflète les réalités actuelles de risque de conformité en matière de crime financier et qui soutient les opérations de base des institutions financières mondiales.

" LexisNexis Risk Solutions a continué à développer son solide portefeuille de solutions de données, ce qui se reflète dans sa position de leader de catégorie dans le Chartis RiskTech Quadrant pour les solutions de données KYC/AML ", a déclaré Phil Mackenzie, directeur de recherche chez Chartis. "Outre ses avantages uniques dans l'identité numérique et le commerce de détail, LexisNexis Risk Solutions a développé des compétences dans de nouveaux domaines d'intérêt, notamment l'identification de navires et les services d'efficacité des paiements."

En tant que leader de catégorie pour les solutions de gestion des listes de surveillance, Chartis a évalué LexisNexis Risk Solutions dans des domaines tels que la présence sur le marché, la couverture géographique, les capacités en temps réel, la méthodologie de traitement des données, le déploiement de solution, piste d'audit et génération de rapports. LexisNexis Risk Solutions offre une solution configurable et de bout en bout pour le filtrage des listes de surveillance qui permet aux entreprises d'effectuer en toute confiance le filtrage initial et de mener une surveillance continue de la relation avec le client.

Grâce à la suite de produits offerts par LexisNexis Risk Solutions - y compris LexisNexis® Firco™ Insight, LexisNexis® Firco™ Compliance Link, LexisNexis® Firco™ Continuity et LexisNexis® Bridger Insight® XG avec LexisNexis® World Compliance™ Data - les clients ont accès à des renseignements actuels et continuellement mis à jour sur les listes de surveillance et les sanctions ainsi qu'à une technologie de filtrage innovatrice. Les clients peuvent bénéficier d'un dépistage et d'une surveillance accélérés à chaque point du cycle de vie.

"L'étendue et la profondeur de l'offre de LexisNexis Risk Solutions en matière de filtrage et de gestion des listes de surveillance lui permettent de relever les défis d'un large éventail de besoins du marché, avec des solutions soigneusement emballées pour les petites et moyennes entreprises (PME) capables de traiter de vastes volumes d'enregistrements et d'alertes ", a déclaré Nick Vitchev, directeur de recherche chez Chartis. "Ses différentiateurs incluent sa flexibilité, sa capacité de classement en temps réel et sa capacité à gérer des volumes d'alertes élevés. Ces éléments, ainsi que l'ajout d'une plateforme d'orchestration qui inclut la surveillance des transactions, ont contribué à sa position de leader de catégorie. "

"Nous sommes ravis d'être reconnus pour notre combinaison de vastes ressources de données, de technologie de pointe en matière de connexion exclusive, de perspicacité analytique et de prise de décision intégrée ", a déclaré Leslie Bailey, vice-présidente, conformité en matière de crime financier, LexisNexis Risk Solutions. "Ces honneurs démontrent les avantages considérables que nos solutions de KYC et de filtrage de listes de surveillance de bout en bout peuvent apporter aux clients, que ce soit en fortifiant l'adhésion aux exigences réglementaires mondiales, en simplifiant les flux de travail de gestion et de conformité, en augmentant l'efficacité du profilage des risques ou en améliorant la visibilité des risques potentiels associés aux crimes financiers."

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

À propos de Chartis Research

Chartis Research est le principal fournisseur de recherches et d'analyses sur le marché mondial des technologies du risque. Elle fait partie d'Infopro Digital, qui possède des marques leaders sur le marché telles que Risk et WatersTechnology. L'objectif de Chartis est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances en améliorant la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et la conformité, et d'aider les clients à prendre des décisions technologiques et commerciales éclairées en fournissant des analyses approfondies et des conseils pratiques sur pratiquement tous les aspects de la technologie du risque.

