Lexogen présente CORALL RNA-Seq V2, un kit de préparation de bibliothèque RNA-Seq rapide et flexible du transcriptome entier

Obtenez les meilleurs résultats de séquençage pour tous les types et qualités d'échantillon

VIENNE, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Lexogen, une entreprise de transcriptomique et de séquençage de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui la sortie du nouveau kit de préparation de la bibliothèque de transcriptome complet CORALL RNA-Seq V2.

L'analyse du transcriptome entier avec le séquençage de l'ARN (RNA-Seq) est à la pointe des capacités de NGS et permet de déterminer les molécules d'ARN dans un échantillon au moment de l'échantillonnage. Le transcriptome est une caractéristique cellulaire très dynamique et le RNA-Seq ouvre un monde de potentiel de découverte. Parmi les applications les plus courantes du RNA-Seq figurent les études d'expression génique, par exemple les changements transcriptionnels en réponse au traitement médicamenteux ou au cours de divers états de développement, ainsi que d'autres études d'épissage et l'analyse des isoformes de transcription dans différents tissus ou dans la santé et la maladie.

CORALL RNA-Seq V2 s'appuie sur les technologies propriétaires de déplacement/arrêt et de ligature introduites précédemment. Il s'agit d'un kit rapide et flexible pour le séquençage du transcriptome entier avec une large plage d'entrée et des performances exceptionnelles même pour les entrées faibles (jusqu'à 1 ng d'ARN total) et les échantillons compromis. Contrairement au RNA-Seq WTS conventionnel, la préparation de la bibliothèque CORALL ne nécessite que 6 étapes et peut être effectuée en 4,5 heures. CORALL ne nécessite pas de fragmentation de l'ARN et s'adapte donc parfaitement au traitement de l'ARN ou du matériel FFPE fortement dégradé.

CORALL RNA-Seq V2 ajoute plusieurs améliorations à la technologie bien établie, améliorant les performances et la robustesse du kit et introduisant la possibilité d'ajuster la taille de la bibliothèque sans utiliser la fragmentation de l'ARN ! Cette nouvelle fonctionnalité fait de CORALL RNA-Seq V2 la solution idéale pour les applications RNA-Seq difficiles, telles que la détection d'isoformes, la (ré)annotation des transcriptions ou l'étude des transcriptions de fusion. Le kit est disponible en version autonome, en tant qu'offre mRNA-Seq incluant la sélection poly(A) et en tant qu'offre RNA-Seq totale incluant la déplétion du rRNA RiboCop pour des performances de la plus haute qualité.

« Nous pouvons très bien soutenir nos chercheurs en utilisant la préparation de la bibliothèque CORALL RNA-Seq de Lexogen », a déclaré le Dr Pamela Nicholson, responsable de la plateforme de séquençage de nouvelle génération à l'Université de Berne, en Suisse. « Nous trouvons que le protocole est simple et peut générer des bibliothèques très cohérentes, parfaites pour les projets RNA-Seq standard. Avec CORALL RNA-Seq V2, nous avons maintenant le choix de générer des bibliothèques avec des tailles d'insertion plus longues […]. Ceci est très utile, par exemple, pour RNA-Seq pour les organismes non modèles, pour améliorer la cartographie des projets exigeants et pour les projets caractérisant les isoformes. »

Découvrez les avantages du kit de préparation de bibliothèque CORALL RNA-Seq V2.

À propos de Lexogen

Créée en 2007, Lexogen est une société leader dans la transcriptomique, le séquençage de nouvelle génération et l'analyse de l'ARN. L'équipe de Lexogen a pour mission de fournir à ses clients des solutions innovantes d'analyse et de soutien de l'ARN de qualité supérieure, afin d'améliorer la santé et le bien-être de tous et de notre planète. Lexogen est le leader du séquençage de l'ARN 3', une technologie éprouvée pour son efficacité, sa robustesse et sa sensibilité. Le portefeuille de Lexogen comprend des kits innovants pour le séquençage de l'ARN monocellulaire et en vrac, la purification de l'ARN et la déplétion de l'ARN ribosomique, les contrôles des variantes de pic d'ARN et le marquage métabolique de l'ARN. Lexogen fournit également des services d'analyse d'ARN entièrement intégrés de première classe, de la conception expérimentale aux rapports analytiques.

Lexogen est une société privée, basée à Vienne, en Autriche, avec une filiale dans le New Hampshire, aux États-Unis.

