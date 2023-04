LEXUS PRESENTA UNA INSTALACIÓN DE SUCHI REDDY, SHAPED BY AIR, JUNTO CON PROTOTIPOS DE LOS GANADORES DEL LEXUS DESIGN AWARD DURANTE LA SEMANA DEL DISEÑO DE MILÁN

EN SUPERSTUDIO, EL ENTORNO INMERSIVO DE REDDY SE INSPIRA EN EL LEXUS ELECTRIFIED SPORT Y COMPLEMENTA LAS VISIONES GANADORAS DE LOS DISEÑADORES EMERGENTES PARA EL FUTURO

PLANO, Texas, y MILÁN, 19 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Lexus presentó Shaped by Air, una instalación de la aclamada artista y arquitecta Suchi Reddy, fundadora de Reddymade Architecture and Design, junto con los prototipos de los cuatro ganadores del LEXUS DESIGN AWARD 2023. En respuesta a un tema general (moldear el futuro), la exposición pública estará disponible hasta el 23 de abril en Superstudio en Milán.

Lexus ha creado experiencias atractivas e inmersivas para los visitantes de la Semana de Diseño de Milán durante muchos años, asociándose con creativos visionarios como Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fujimoto, Rhizomatics y Germane Barnes, entre otros. Continuando con esta tradición, Shaped by Air de Reddy se inspira en el vehículo de concepto Lexus Electrified Sport y en su calidad de ser "moldeado por el aire". La instalación se presentó por primera vez en el jardín de esculturas del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA Miami) durante la Semana de Arte y Diseño de Miami 2022, y ha sido reimaginada para la Semana del Diseño de Milán como una experiencia multisensorial a través de la cual los visitantes pueden viajar. La instalación etérea de Reddy celebra el compromiso compartido de los colaboradores con el diseño centrado en el ser humano, neutral en carbono y de impecable diseño.

"Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Suchi Reddy en Milán, un lugar que ha inspirado mucha creatividad innovadora. Esperamos que al situar su enfoque de diseño centrado en las personas en un diálogo con la innovación de nuestros ganadores del premio LEXUS DESIGN AWARD, inspiraremos a los visitantes a imaginar nuevos futuros", expresó Brian Bolain, director global de Marketing de Lexus. "El Lexus Electrified Sport, la interpretación que Reddy hace de él y estas ideas galardonadas representan un diseño con visión de futuro y expresan nuestro compromiso permanente con la artesanía y la sostenibilidad".

Ubicada dentro del Superstudio, la instalación específica del sitio invita a los visitantes a descubrir una interpretación a escala de Lexus Electrified Sport después de viajar por un bosque envolvente de sus formas compuestas, que están suspendidas del techo. Estas formas orgánicas y texturizadas en forma de hoja, producidas en diferentes alturas con una vibrante tonalidad de verde, evocan sutilmente los recortes de Henri Matisse. Compuestos en parte por materiales reciclados, los elementos esculturales de acero y aluminio están marcados por luz difusa, lo que crea un ambiente que invita a una profunda absorción y evoca el mundo natural. Un ambiente sonoro inspirado en el viento brinda a los visitantes una mayor armonía con la naturaleza.

"Me entusiasma asociarme con Lexus, una marca comprometida con el impulso a los artistas y diseñadores, en una nueva iteración de Shaped by Air. Esta interpretación inmersiva en Milán utiliza la repetición, elementos multisensoriales y la tridimensionalidad para crear un entorno emocional que envuelva el cuerpo como un automóvil", afirmó Suchi Reddy.

Como reflejo del compromiso de Lexus con omotenashi, un concepto que abarca tanto la hospitalidad como la conciencia plena, el espacio del Superstudio invita a los visitantes a descansar en un salón en el piso superior, donde pueden observar Shaped by Air desde una perspectiva diferente. El aire del salón es purificado por nanoe™ X de Panasonic, una tecnología que ofrece una atmósfera más saludable dentro del automóvil en seis modelos Lexus.

El público digital tendrá la oportunidad de interactuar con Shaped by Air a través de una alianza con Diorama, una agencia creativa digital con sedes en Milán y París. Diorama ha imaginado la instalación como una experiencia en el metaverso que complementa la instalación física pero que tiene una vida propia. Esta extensión virtual toma forma como un bosque digital dinámico donde los usuarios pueden explorar un mundo natural abstracto desde una perspectiva nunca antes vista, lleno de ruido de hojas, corrientes sinuosas de aire y difusiones de luz. Además, Diorama ha producido un viaje de realidad aumentada que los visitantes de Milán podrán descubrir en el sitio a través de un filtro de Instagram personalizado de Lexus.

Además de la instalación de Reddy y el salón, la exposición en el Superstudio incluye los prototipos finales de los ganadores del LEXUS DESIGN AWARD 2023, que invitó a los diseñadores a presentar conceptos que anticiparan un desafío del futuro, abordaran ese desafío con una solución innovadora y cautivaran la imaginación con un diseño excepcional, a la vez que mejoraran sin problemas la felicidad de todos.

Los ganadores del LEXUS DESIGN AWARD 2023 expresan la convicción de Lexus de que el diseño puede generar el cambio que queremos en el mundo. Ahora en su undécimo año, el premio celebra el talento creativo emergente de todo el mundo. Un panel de jueces de primer nivel, Paola Antonelli, Karim Rashid y Simon Humphries, seleccionaron lo que mejor representa el tema "Diseño para un mejor mañana".

"Como diseñadores, tenemos la responsabilidad única de crear respuestas a los desafíos, ya sea a través de ideas innovadoras, estética hermosa o cualquier otro método que pueda ofrecer un mejor futuro. Desde este punto de vista, las ideas ganadoras fueron un claro recordatorio del poder del diseño", comentó Simon Humphries, director de marca de Toyota Motor Corporation.

Antes de la Semana del Diseño de Milán, cuatro ganadores tuvieron la oportunidad única de colaborar y compartir ideas con cuatro creadores de clase mundial que se desempeñaron como mentores del LEXUS DESIGN AWARD de este año: Marjan van Aubel, Joe Doucet, Yuri Suzuki y Sumayya Vally.

Los ganadores han hecho evolucionar significativamente sus prototipos a través del proceso de mentoría, transformándolos de ideas ya hermosas en diseños prácticos, escalables y ambiciosos:

Pavels Hedström (Suecia, residente en Dinamarca), quien presenta su diseño de una chaqueta que se transforma en un refugio para atrapar la niebla y convertirla en agua potable.

(Suecia, residente en Dinamarca), quien presenta su diseño de una chaqueta que se transforma en un refugio para atrapar la niebla y convertirla en agua potable. Jiaming Liu ( China ), quien presenta su diseño de un humidificador no eléctrico, impreso en 3D y fabricado con desechos cerámicos reciclados.

( ), quien presenta su diseño de un humidificador no eléctrico, impreso en 3D y fabricado con desechos cerámicos reciclados. Temporary Office, [Singapur ( Vincent Lai ) y Canadá ( Douglas Lee ), con sede en Estados Unidos], que presenta su diseño para un rompecabezas topográfico en 3D que ayuda a las personas con discapacidad visual a aprender sobre el entorno físico a través del sentido del tacto.

[Singapur ( ) y Canadá ( ), con sede en Estados Unidos], que presenta su diseño para un rompecabezas topográfico en 3D que ayuda a las personas con discapacidad visual a aprender sobre el entorno físico a través del sentido del tacto. Kyeongho Park y Yejin Heo (República de Corea), que presentan su diseño para un empaque que se disuelve en el agua, actúa como detergente que puede eliminar cualquier químico de los productos y reduce los residuos de plástico innecesarios.

"Fue increíble presenciar la ardua labor de los ganadores, manifestado en los trabajos presentados. Creo que cada uno de los proyectos plantea de manera poética y pertinente preguntas significativas y urgentes sobre nuestro mundo actual. Y nos acercan a un futuro más hermoso y responsable", agregó Sumayya Vally.

A la vista por primera vez en Milán, se invita a los visitantes a explorar los prototipos finales de los ganadores y aprender sobre el viaje y la evolución de estas atractivas ideas a través del programa de mentoría de tres meses. El LEXUS DESIGN AWARD 2023 también invita al público a participar en el premio Your Choice Award y a votar por una idea favorita que represente mejor el "Diseño para un mejor mañana" tanto en Milán como en línea aquí.

Desde 2005, Lexus ha estado a la vanguardia de la electrificación pionera en el mercado de lujo. Con la introducción de su concepto Electrified Sport de última generación, Lexus sigue superando los límites de la tecnología y la elaboración con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y una consideración por las necesidades cambiantes del transporte y los estilos de vida en todo el mundo. En conversaciones con estos ganadores del LEXUS DESIGN AWARD, quienes abordan la relación de los seres humanos con el entorno natural, la instalación pública de Suchi Reddy destaca todo el potencial de la electrificación y pone de relieve la visión de Lexus para un futuro centrado en el ser humano, neutral en carbono y enfocado en la artesanía y la calidad.

DETALLES DEL EVENTO

Duración

Día para la prensa, 17 de abril de 3 p. m. a 9 p. m.

Días para el público, 18 al 22 de abril de 11 a. m. a 9 p. m. y 23 de abril de 11 a. m. a 6 p. m.

Lugar

Superstudio Più (Day Light)

Via Tortona, 27 20144 – Milán, Italia

Detalles de la exposición

Instalación creada por Suchi Reddy

Diseños de los cuatro ganadores del LEXUS DESIGN AWARD 2023

Experiencia virtual

Shaped by Air Experiencia en el metaverso: https://discoverlexus.com/stories/shaped-by-air-at-milan-design-week-2023

Shaped by Air Filtro de RA: https://www.instagram.com/ar/1378144106301649/

LEXUS DESIGN AWARD Your Choice Award: http://lexusdesignaward.com/vote

Organizador

Lexus International

ACERCA DE LOS GANADORES Y PROTOTIPOS DEL LEXUS DESIGN AWARD 2023

Pavels Hedström

Suecia, con residencia en Dinamarca

Pavels Hedström comenzó su carrera como arquitecto después de obtener su máster en Arquitectura y Entornos Extremos de la Academia Real Danesa: Arquitectura, Diseño Conservación. Explora cómo abordar de manera holística los ecosistemas existentes.

Fog-X

Fog-X es una chaqueta que se transforma en un refugio para atrapar la niebla y convertirla en agua potable. A través del programa de mentoría, Fog-X ha evolucionado de manera significativa, transformándose de una mochila pesada en una chaqueta liviana/refugio y agregando la creación de una aplicación móvil para facilitar el acceso a la niebla. La idea se convirtió en una solución incorporada en un objeto cotidiano.

Jiaming Liu

China

Jiaming Liu es un diseñador industrial que se enfoca en incorporar nuevas perspectivas a la vida cotidiana de las personas. Actualmente explora el diseño transcultural y sostenible. Nació en China, donde terminó su licenciatura, y recientemente se graduó de un máster en la Universidad Folkwang de Artes.

Humidificador de arcilla impresa

El humidificador de arcilla impresa es un humidificador no eléctrico impreso en 3D que fue elaborado con residuos cerámicos reciclados. Tras efectuar rondas de pruebas y prototipos con diferentes materiales y técnicas, Jiaming logró un método de impresión 3D y cerámica en polvo (reciclada a partir de residuos cerámicos) que mejoró aún más la eficiencia de absorción de agua. Se trata de una versión no eléctrica, reciclada y reciclable de un dispositivo doméstico común que es funcional y elegante.

Temporary Office

Vincent Lai (Singapur), Douglas Lee (Canadá)

Con sede en EE. UU.

Temporary Office es un equipo de diseño compuesto por Vincent Lai y Douglas Lee, graduados de la Universidad de California, Berkeley. El equipo ha trabajado en proyectos que superan los límites de la arquitectura, el espacio público, la preservación y el diseño de productos. Con un firme enfoque en investigación y precedentes históricos, Temporary Office busca responder constructivamente a las necesidades en constante cambio de nuestro medioambiente, de forma racional y divertida.

Touch the Valley

Touch the Valley es un rompecabezas topográfico en 3D que ayuda a las personas con discapacidades visuales a aprender sobre el entorno físico a través del sentido del tacto. Tras retroalimentarse con las pruebas de los usuarios, la dinámica de juego del rompecabezas mejoró al agregar pequeñas funciones al rompecabezas, como uso de imanes, ranuras de elevación y bordes más suaves, lo que les permite a los usuarios sumergirse alegremente en el proceso de juego y exploración sin demasiada carga cognitiva.

Kyeongho Park y Yejin Heo

Kyeongho Park y Yejin Heo son estudiantes que se especializan en diseño industrial en el campus ERICA de la Universidad de Hanyang en la República de Corea. Se preocupan por problemas sociales y ambientales, y exploran soluciones centradas en el usuario a través del diseño.

Zero Bag

Zero Bag es un empaque ecológico con papel de detergente o película de bicarbonato de sodio adherida a una bolsa de alginato soluble en agua. A través del programa de mentoría, Kyengho y Yejin desarrollaron y articularon los casos de uso potenciales y los mercados objetivo para este tipo de producto. La idea del empaque para el mercado minorista de ropa evolucionó para incluir exploraciones en diferentes industrias, desde vestuario hasta alimentos. El proceso de desarrollo sigue evolucionando, a medida que ambos diseñadores aprovechan el enorme potencial de sus ideas.

Para obtener más información, visite https://discoverlexus.com/stories/lexus-design-award-2023.

#lexusdesignaward

ACERCA DE SUCHI REDDY

Suchi Reddy fundó Reddymade en 2002 con un enfoque de diseño que privilegia la calidad emocional del compromiso humano con el espacio. Guiada por su mantra "la forma sigue al sentimiento", la práctica arquitectónica y artística de Reddy se basa en su investigación en la intersección de la neurociencia y las artes. Trabajando en pos de una idea más amplia de "justicia de diseño", se dedica a ampliar nuestras nociones de empatía, equidad y agencia, donde se reconoce la importancia del diseño como un activo en beneficio de todos, no solo de algunos.

Reddy enseña en la Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation de la Universidad de Columbia y en Irwin S. Chanin School of Architecture de Cooper Union. Fue la Crítica Walton 2022 de la Universidad Católica de América y la Profesora Distinguida Plym de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois, Champaign–Urbana en 2019, donde su trabajo se centró en la experiencia arquitectónica contemporánea a través de la perspectiva de la neuroestética, la neurofenomenología y el diseño sensorial.

Reddy ha presentado y dictado conferencias sobre el trabajo de la firma en numerosos eventos, entre ellos la conferencia anual de The Salk Institute for the Academy of Neuroscience for Architecture, el Festival WSJ Future of Everything, el Aspen Ideas Festival, la Universidad de Illinois y la Universidad de Wisconsin.

Forma parte de la junta de Design Trust for Public Space, Storefront for Art and Architecture y Madame Architect, y es integrante del Consejo Asesor del Decano de la Detroit Mercy School of Architecture + Community Development.

ACERCA DE DIORAMA

Todos conocemos dos mundos: la realidad y nuestra imaginación. ¿Qué pasaría si pudiéramos fusionarlos? Aterrizaríamos en un universo en el medio, donde todo es posible. La agencia creativa digital Diorama tiene sedes en Milán y París, pero opera la mayor parte del tiempo en el metaverso.

Fundada por los arquitectos Gilberto Bonelli y Gianni Vesentini en 2016, Diorama se especializa en la creación de activos digitales para una variedad de disciplinas a nivel internacional, desde la arquitectura hasta el diseño, la moda, el cine y el arte. La empresa ofrece una sólida experiencia y visión, fortalecida por una dirección artística definida tanto para sus clientes como para sus propios canales. Al confiar en las tecnologías más recientes, Diorama puede ofrecer la oportunidad única de superponer la realidad y permitirle experimentar cualquier cosa que usted pueda imaginar.

ACERCA DE LEXUS

Lexus se lanzó en 1989 con un sedán insignia y una experiencia para los huéspedes que ayudó a definir la industria automotriz prémium. En 1998, Lexus introdujo la categoría de crossover de lujo con el lanzamiento del Lexus RX. Lexus, líder en ventas de híbridos de lujo, produjo el primer híbrido de este tipo del mundo y desde entonces ha vendido más de 2.33 millones de vehículos híbridos, incluidos HEV, PHEV y BEV. (A fines de agosto de 2022.) Lexus, una marca mundial de automóviles de lujo con un compromiso inquebrantable con el diseño audaz e intransigente, una fabricación excepcional y un rendimiento estimulante, ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de la próxima generación de huéspedes de lujo globales y actualmente está disponible en más de 90 países/regiones en todo el mundo.

Los asociados/miembros del equipo Lexus a nivel global están dedicados a crear experiencias asombrosas que son exclusivamente Lexus y que emocionan y cambian el mundo.

ACERCA DEL LEXUS DESIGN AWARD

Lanzado en 2013, el LEXUS DESIGN AWARD es una competencia mundial para creadores prometedores. El premio busca diseños que muestren potencial para contribuir a la sociedad. Bajo la mentoría de creadores consolidados, los cuatro talentos ganadores interactúan y reciben orientación a medida que dan vida a sus conceptos de diseño. Juntos, los mentores y los ganadores trabajan para lograr el objetivo del premio: diseñar para un mejor mañana. El premio LEXUS DESIGN AWARD ofrece una exposición global a los medios de comunicación para impulsar el avance de la carrera profesional.

