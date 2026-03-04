LGMG présente sa gamme de produits localisés à CONEXPO-CON/AGG 2026

Trois lancements de nouveaux équipements soulignent l'importance du marché nord-américain

LAS VEGAS, mars 5, 2026 /PRNewswire/ -- Du 3 au 7 mars, LGMG a présenté un portefeuille complet de machines minières, de nacelles élévatrices et d'équipements de manutention à CONEXPO-CON/AGG 2026 à Las Vegas, l'un des plus grands salons professionnels de la construction au monde. La gamme est centrée sur des équipements conçus spécifiquement pour les normes de performance nord-américaines, les exigences réglementaires et les préférences des opérateurs, combinant la capacité de fabrication mondiale avec l'expertise de développement local.

LGMG Global Premium Product Launch

L'exposition a rassemblé des dirigeants de l'industrie et des cadres supérieurs, notamment Kaien Li, directeur général exécutif d'AEM et Simon Zhang, président de LGMG, ainsi que des clients et des fournisseurs partenaires.

Lors du salon de cette année, l'entreprise a mis l'accent sur le développement de produits localisés. L'amélioration de l'ingénierie, la conception axée sur l'application et le retour d'information des clients ont permis de créer une gamme adaptée aux exigences des chantiers régionaux et aux environnements d'exploitation.

Nacelles télescopiques de 125 pieds

Les nacelles télescopiques de 125 pieds sont conçues pour les grands sites, les aéroports et les projets de construction industrielle, combinant deux capacités de charge lourde avec un angle de travail de 5° et une inclinaison de 45 %. Conçus pour être transportés dans un conteneur de 40 pieds, les élévateurs intègrent des systèmes hydrauliques à détection de charge, des systèmes de commande basés sur le réseau CAN et des diagnostics intelligents qui permettent un contrôle précis, une meilleure efficacité énergétique et une maintenance simplifiée dans des conditions de chantier exigeantes.

Chargeurs télescopiques H1256

Le télescopique H1256 est conçu pour la manutention de matériaux, l'installation de toits et les applications de construction d'infrastructures. Alimenté par un moteur Cummins de 90 kW et équipé d'un joystick proportionnel entièrement électrohydraulique et d'un système de détection de charge, il offre des performances stables et un fonctionnement économe en carburant. Une cabine spacieuse avec un arceau de sécurité intégré et un système de chauffage et de ventilation améliore le confort de l'opérateur, tandis qu'une disposition des composants orientée vers le service simplifie l'entretien quotidien et favorise le temps de fonctionnement sur les projets à forte utilisation.

Chariots élévateurs électriques à contrepoids de la série X7

Les chariots élévateurs électriques à contrepoids de la série X7 sont dotés de deux roues motrices avant, offrant une capacité de pente de 20 % à pleine charge et une vitesse maximale de 20 km/h. Parmi les autres caractéristiques, citons les freins humides, un système de contrôle de la sécurité active et une plate-forme de batterie universelle de 80 V compatible avec les configurations plomb-acide et lithium-ion. Les faibles niveaux de bruit (≤68 dB) et la disposition ergonomique de l'opérateur améliorent le confort dans les entrepôts et les environnements industriels. Les chariots élévateurs sont certifiés CE et seront disponibles à partir du mois de mars.

Ensemble, les nouveaux modèles démontrent l'approche d'ingénierie axée sur l'application et les efforts de développement local de LGMG. Au cours de l'exposition, les représentants de l'entreprise ont rencontré des clients, des concessionnaires et des partenaires stratégiques pour discuter des besoins régionaux et de la coopération en cours sur les marchés clés.

Fondée en 2012, LGMG s'est développée à l'échelle mondiale, atteignant des volumes de vente de premier plan dans le domaine des camions miniers à fuselage large et se classant parmi les meilleurs fabricants mondiaux de nacelles élévatrices. Ses produits sont aujourd'hui vendus dans plus de 100 pays et régions, soutenus par un réseau mondial de distribution et de service en pleine expansion.

LGMG continuera d'investir dans le développement de produits, de renforcer les capacités d'ingénierie régionales et d'étendre son portefeuille d'équipements au niveau mondial. Grâce au développement continu de l'ingénierie et à l'adaptation aux exigences régionales, l'entreprise entend soutenir la productivité des clients et la croissance à long terme du marché des équipements de construction.

Pour plus d'informations sur la solution de LGMG en Amérique du Nord, veuillez consulter https://www.lgmg.com.cn/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2925587/LGMG_Logo.jpg