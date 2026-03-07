LGMG presenta su cartera de productos localizados en CONEXPO-CON/AGG 2026

Tres nuevos equipos destacan su enfoque en el mercado norteamericano

LAS VEGAS, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 7 de marzo, LGMG presentó una completa gama de maquinaria minera, plataformas de trabajo aéreo y equipos de manipulación de materiales en CONEXPO-CON/AGG 2026 en Las Vegas, una de las ferias de construcción más grandes del mundo. La oferta se centró en equipos diseñados específicamente para los estándares de rendimiento, los requisitos regulatorios y las preferencias de los operadores de Norteamérica, combinando capacidad de fabricación global con experiencia de desarrollo local.

LGMG Global Premium Product Launch

La exposición reunió a líderes de la industria y altos ejecutivos de la compañía, incluyendo a Kaien Li, director general ejecutivo de AEM; Wang Zhizhong, presidente del Grupo Lingong; y Simon Zhang, presidente de LGMG; así como a clientes y socios proveedores.

En la feria de este año, la compañía hizo hincapié en el desarrollo de productos localizados. El perfeccionamiento de la ingeniería, el diseño orientado a las aplicaciones y la retroalimentación de los clientes han dado forma a una cartera adaptada a las necesidades de las obras y los entornos operativos regionales.

Plataformas telescópicas de 38 metros

Las plataformas telescópicas de 38 metros están diseñadas para grandes recintos, aeropuertos y proyectos de construcción industrial, combinando capacidades duales de carga pesada con un ángulo de trabajo de 5° y una capacidad de pendiente del 45%. Diseñadas para el transporte dentro de un contenedor de 12 metros, estas plataformas incorporan un sistema hidráulico con detección de carga, sistemas de control basados en CAN y diagnósticos inteligentes que facilitan un control preciso, una mayor eficiencia energética y un mantenimiento simplificado en condiciones de trabajo exigentes.

Manipuladores telescópicos H1256

El manipulador telescópico H1256 está diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales, instalación de techos y construcción de infraestructuras. Impulsado por un motor Cummins de 90 kW y equipado con un joystick proporcional totalmente electrohidráulico y un sistema de detección de carga, ofrece un rendimiento estable y un funcionamiento con bajo consumo de combustible. Una cabina espaciosa con ROPS y HVAC integrados mejora la comodidad del operador, mientras que la distribución de los componentes, orientada al servicio, simplifica el mantenimiento diario y garantiza el tiempo de actividad en proyectos de alta utilización.

Carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas serie X7

Las carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas serie X7 cuentan con doble tracción delantera, lo que permite alcanzar pendientes con una capacidad de hasta el 20% de carga completa y una velocidad máxima de 20 km/h. Además, incluyen frenos húmedos, un sistema de control de seguridad activo y una plataforma de batería universal de 80 V, compatible con configuraciones de plomo-ácido e iones de litio. Los bajos niveles de ruido (≤68 dB) y una disposición ergonómica del operador mejoran la comodidad en almacenes y entornos industriales. Las carretillas cuentan con certificación CE y estarán disponibles a partir de marzo.

En conjunto, los nuevos modelos demuestran el enfoque de ingeniería centrado en las aplicaciones de LGMG y sus esfuerzos de desarrollo localizados. Durante la exposición, representantes de la compañía se reunieron con clientes, distribuidores y socios estratégicos para analizar los requisitos regionales y la cooperación continua en los mercados clave.

Fundada en 2012, LGMG se ha expandido globalmente, alcanzando volúmenes de ventas líderes en camiones mineros de fuselaje ancho y situándose entre los principales fabricantes mundiales de plataformas de trabajo aéreo. Sus productos se venden actualmente en más de 100 países y regiones, gracias a una creciente red global de distribución y servicio.

LGMG seguirá invirtiendo en el desarrollo de productos, desarrollando capacidad de ingeniería regional y ampliando su cartera global de equipos. Mediante el desarrollo continuo de ingeniería y la adaptación a las necesidades regionales, la empresa busca impulsar la productividad de sus clientes y el crecimiento a largo plazo en el mercado de equipos de construcción.

Si desea más información acerca de la solución de LGMG en Norteamérica visite https://www.lgmg.com.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2925587/LGMG_Logo.jpg