LGMG präsentiert lokalisiertes Produktportfolio auf der CONEXPO-CON/AGG 2026

Drei Neuvorstellungen von Geräten unterstreichen den Fokus auf den nordamerikanischen Markt

LAS VEGAS, März 4, 2026 /PRNewswire/ -- Vom 3. bis 7. März präsentierte die LGMG auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 in Las Vegas, einer der weltweit größten Baufachmessen, ein umfassendes Portfolio an Bergbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen und Materialumschlaggeräten. Der Schwerpunkt der Produktpalette lag auf Geräten, die speziell für nordamerikanische Leistungsstandards, behördliche Anforderungen und Bedienerpräferenzen entwickelt wurden, wobei globale Fertigungskapazitäten mit lokalem Entwicklungs-Know-how kombiniert wurden.

LGMG Global Premium Product Launch

An der Ausstellung nahmen führende Vertreter der Branche und leitende Angestellte des Unternehmens teil, darunter AEM Executive General Manager Kaien Li, LGMG President Simon Zhang, sowie Kunden und Zuliefererpartner.

Auf der diesjährigen Messe legte das Unternehmen den Schwerpunkt auf die lokale Produktentwicklung. Technische Verfeinerungen, anwendungsorientiertes Design und Kundenfeedback haben ein Portfolio geformt, das auf die regionalen Baustellenanforderungen und Betriebsumgebungen zugeschnitten ist.

125ft-Teleskop-Arbeitsbühnen

Die 125-Fuß-Teleskoparbeitsbühnen sind für große Veranstaltungsorte, Flughäfen und industrielle Bauprojekte konzipiert und kombinieren doppelte Schwerlastkapazitäten mit einem Arbeitswinkel von 5° und einer Steigfähigkeit von 45 %. Die für den Transport in einem 40-Fuß-Container konzipierten Hebebühnen verfügen über eine Load-Sensing-Hydraulik, CAN-basierte Steuersysteme und intelligente Diagnosefunktionen, die eine präzise Steuerung, verbesserte Energieeffizienz und vereinfachte Wartung unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen ermöglichen.

H1256 Teleskoplader

Der Teleskoplader H1256 ist für den Materialtransport, die Dachmontage und den Bau von Infrastrukturen konzipiert. Angetrieben von einem 90-kW-Motor von Cummins und ausgestattet mit einem voll elektrohydraulischen Proportional-Joystick und einem Load-Sensing-System, bietet er eine stabile Leistung und einen kraftstoffsparenden Betrieb. Eine geräumige Kabine mit integriertem ROPS und HVAC erhöht den Fahrerkomfort, während eine serviceorientierte Komponentenanordnung die tägliche Wartung vereinfacht und die Betriebszeit bei Projekten mit hoher Auslastung unterstützt.

Elektro-Gegengewichtsstapler der Serie X7

Die Elektro-Gegengewichtsstapler der Serie X7 verfügen über einen doppelten Vorderradantrieb und bieten eine Steigfähigkeit von 20 % bei voller Last und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Weitere Merkmale sind nasse Bremsen, ein aktives Sicherheitskontrollsystem und eine universelle 80-V-Batterieplattform, die sowohl mit Bleisäure- als auch mit Lithium-Ionen-Konfigurationen kompatibel ist. Niedrige Geräuschpegel (≤68 dB) und eine ergonomische Bedienerführung erhöhen den Komfort in Lager- und Industrieumgebungen. Die Gabelstapler sind CE-zertifiziert und werden ab März erhältlich sein.

Zusammen demonstrieren die neuen Modelle den anwendungsorientierten Engineering-Ansatz der LGMG und die lokalisierten Entwicklungsbemühungen. Während der Messe trafen Vertreter des Unternehmens mit Kunden, Händlern und strategischen Partnern zusammen, um die regionalen Anforderungen und die weitere Zusammenarbeit auf den wichtigsten Märkten zu besprechen.

Das 2012 gegründete Unternehmen LGMG hat weltweit expandiert, ist führend beim Absatz von Großraum-Bergbaufahrzeugen und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hubarbeitsbühnen. Die Produkte des Unternehmens werden heute in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft und von einem wachsenden globalen Vertriebs- und Servicenetz unterstützt.

Die LGMG wird weiterhin in die Produktentwicklung investieren, regionale Engineering-Kapazitäten aufbauen und ihr globales Geräteportfolio erweitern. Durch kontinuierliche technische Weiterentwicklung und Anpassung an regionale Anforderungen will das Unternehmen die Produktivität der Kunden und das langfristige Wachstum des Baumaschinenmarktes unterstützen.

Für weitere Informationen über die LGMG-Lösung in Nordamerika besuchen Sie bitte https://www.lgmg.com.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925586/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2925587/LGMG_Logo.jpg