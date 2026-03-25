LGT Wealth Management UK entre en partenariat à Addepar pour soutenir le service à la clientèle et les informations basées sur les données

Le déploiement dans l'ensemble de l'entreprise britannique permet d'offrir un service à la clientèle sur mesure et des prestations de front-office.

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- LGT Wealth Management UK a choisi Addepar, une plateforme mondiale de données et d'IA, pour soutenir ses équipes de front-office et de service à la clientèle, soulignant ainsi son engagement en faveur d'une gestion de patrimoine responsable et à long terme à travers le Royaume-Uni.

Addepar fournira à LGT Wealth Management UK une base de données flexible et intégrée qui permettra d'établir des rapports clairs et adaptés aux besoins des clients et d'offrir un service personnalisé de haut niveau. Conçue pour s'intégrer aux systèmes et flux de travail existants de LGT, la plateforme permet à l'entreprise d'améliorer la manière dont elle fournit ses services et de mieux répondre aux besoins évolutifs des clients à mesure que les portefeuilles gagnent en ampleur et en complexité, y compris les avoirs multidevises, les investissements transfrontaliers et l'exposition aux marchés privés.

En adoptant Addepar, LGT Wealth Management UK dote son front-office d'outils améliorés conçus pour favoriser des entretiens fructueux avec les clients et une prise de décision éclairée. Les gestionnaires de patrimoine peuvent s'appuyer sur une vue consolidée améliorée des portefeuilles de toutes les catégories d'actifs, permettant une discussion transparente sur la performance, le risque et les objectifs à long terme.

« Notre décision de travailler avec Addepar reflète notre investissement continu dans la technologie », déclare John Jopp, responsable du front-office chez LGT Wealth Management UK. « Les besoins et les portefeuilles des clients devenant de plus en plus complexes, l'accès à la plateforme de premier ordre d'Addepar nous aidera à continuer à fournir une vision claire et à maintenir un niveau élevé de service personnalisé. »

« LGT Wealth Management UK jouit d'une solide réputation en matière de service à la clientèle et de gestion à long terme », déclare Peter O'Brien, responsable du revenu d'Addepar. « Nous sommes heureux de soutenir l'investissement continu de LGT dans les outils et l'expertise qui sous-tendent un conseil de haute qualité, permettant aux gestionnaires de patrimoine d'utiliser les données qu'ils désirent pour fournir des informations claires et personnalisées et développer des relations de confiance avec leurs clients. »

Alors que les gestionnaires de patrimoine privilégient les plateformes axées sur les données qui soutiennent l'engagement des clients et les services de front-office, la sélection d'Addepar par LGT Wealth Management UK renforce sa position de plateforme leader au Royaume-Uni et dans la région EMEA. La plateforme est utilisée par plus de 1 400 entreprises dans près de 60 pays, ce qui permet de gérer de bout en bout des flux d'investissement représentant près de 9 000 milliards de dollars d'actifs.

À propos d'Addepar

Addepar est une plateforme mondiale de données et d'IA qui donne aux professionnels de l'investissement les moyens de transformer des informations financières complexes en renseignements exploitables. Addepar unifie les données du portefeuille, du marché et du client dans une vue globale du portefeuille et fournit des informations alimentées par l'IA dans les flux de travail de l'investissement et du client. Plus de 1 400 entreprises dans 60 pays utilisent Addepar pour gérer et conseiller 9 000 milliards de dollars d'actifs. Sa plateforme ouverte s'intègre à près de 650 partenaires logiciels, de données et de conseil afin de soutenir des opérations d'investissement de bout en bout pour des entreprises de toutes tailles et de toute complexité. Addepar accompagne ses clients dans le monde entier avec des bureaux à New York, Salt Lake City, Londres, Edimbourg, Pune, Dubaï, Genève et São Paulo.

À propos de LGT Wealth Management

LGT est un groupe international de premier plan dans le domaine de la banque privée et de la gestion d'actifs, entièrement contrôlé par la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 90 ans. Au 30 juin 2025, LGT gérait un patrimoine de 359,6 milliards CHF (451,6 milliards USD) pour le compte de particuliers et de clients institutionnels fortunés. LGT emploie plus de 6 000 personnes réparties sur plus de 30 sites en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie et au Moyen-Orient.

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