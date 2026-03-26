LGT Wealth Management UK werkt samen met Addepar ter ondersteuning van klantendienst en datagedreven inzichten

LONDEN, 26 maart 2026 /PRNewswire/ -- LGT Wealth Management UK heeft Addepar, een wereldwijd data- en AI-platform, geselecteerd ter ondersteuning van zijn frontoffice- en klantendienstteams, wat de toewijding aan verantwoord, langetermijnvermogensbeheer in het VK onderstreept.

Addepar zal LGT Wealth Management UK voorzien van een flexibele, geïntegreerde databasis die duidelijke, op maat gemaakte klantrapportage en een consistent hoog niveau van gepersonaliseerde dienstverlening ondersteunt. Ontworpen om te integreren met de bestaande systemen en workflows van LGT, stelt het platform het bedrijf in staat te verbeteren hoe het diensten levert en beter in te spelen op de evoluerende behoeften van klanten naarmate portefeuilles toenemen in omvang en complexiteit, waaronder multi-valutaposities, grensoverschrijdende investeringen en blootstelling aan private markten.

Door de adoptie van Addepar rust LGT Wealth Management UK zijn frontoffice uit met verbeterde tools die zijn ontworpen om betekenisvolle klantgesprekken en weloverwogen besluitvorming te ondersteunen. Vermogensbeheerders kunnen gebruikmaken van een verbeterd, geconsolideerd en klantklaar overzicht van portefeuilles over verschillende activaklassen, wat transparante gesprekken mogelijk maakt over prestaties, risico en langetermijndoelstellingen.

"Onze beslissing om met Addepar samen te werken weerspiegelt onze voortdurende investering in technologie," aldus John Jopp, Head of Front Office bij LGT Wealth Management UK. "Naarmate de behoeften van klanten en portefeuilles complexer worden, zal toegang tot het best-in-class platform van Addepar ons helpen duidelijke inzichten te blijven leveren en een consistent hoog niveau van gepersonaliseerde dienstverlening te behouden."

"LGT Wealth Management UK heeft een sterke reputatie op het gebied van klantendienst en langetermijnbeheer," aldus Peter O'Brien, Chief Revenue Officer bij Addepar. "Wij zijn verheugd de verdere investeringen van LGT in de tools en expertise te ondersteunen die ten grondslag liggen aan kwalitatief hoogwaardig advies, waardoor vermogensbeheerders de data kunnen benutten die zij nodig hebben om duidelijke, gepersonaliseerde inzichten te leveren en vertrouwensvolle klantrelaties verder uit te bouwen."

Nu vermogensbeheerders prioriteit geven aan datagedreven platformen die klantbetrokkenheid en frontoffice-levering ondersteunen, versterkt de keuze van LGT Wealth Management UK voor Addepar zijn positie als toonaangevend platform binnen het VK en de EMEA-regio. Het platform ondersteunt meer dan 1.400 bedrijven in bijna 60 landen en faciliteert end-to-end investeringsworkflows voor bijna 9 biljoen USD aan activa.

Over Addepar

Addepar is een wereldwijd data- en AI-platform dat investeringsprofessionals in staat stelt complexe financiële informatie om te zetten in bruikbare inzichten. Addepar verenigt portefeuille-, markt- en klantgegevens in een totale portefeuilleweergave en levert AI-gedreven inzichten binnen beleggings- en klantwerkstromen. Meer dan 1400 bedrijven in 60 landen maken gebruik van Addepar om bijna negen biljoen dollar aan activa te beheren en adviseren. Het open platform integreert met bijna 650 software-, data- en consultingpartners om end-to-end beleggingsoperaties in bedrijven van elke omvang en complexiteit mogelijk te maken. Addepar ondersteunt klanten wereldwijd met kantoren in New York City, Salt Lake City, Londen, Edinburgh, Pune, Dubai, Genève en São Paulo.

Over LGT Wealth Management

LGT is een toonaangevende internationale private banking- en vermogensbeheergroep die al meer dan 90 jaar volledig in handen is van de vorstelijke familie van Liechtenstein. Per 30 juni 2025 beheerde LGT activa ter waarde van CHF 359,6 miljard (USD 451,6 miljard) voor vermogende particulieren en institutionele klanten. LGT stelt meer dan 6.000 mensen te werk, verspreid over meer dan 30 locaties in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en het Midden-Oosten.

