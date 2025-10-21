L'héritage chypriote célébré à travers l'histoire de la mode grâce à la collaboration de BE OPEN et CVAR

LUGANO, Suisse, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 18 octobreth une rue historique de Nicosie est devenue la scène d'un défilé de mode en plein air - l'expérience immersive qui a tissé une chronologie historique de l'île à travers les vêtements et les figures quotidiennes des vendeurs de rue. Organisée conjointement par la Fondation BE OPEN et le Centre des arts visuels et de la recherche (CVAR), Here Come the Cypriots a offert au public une fenêtre unique sur l'identité riche et en constante évolution de Chypre.

Elle présentait des vêtements allant de l'époque ottomane à la période coloniale britannique et à la modernité. Des adolescents des écoles locales ont magistralement donné vie aux pièces historiques sur le podium, présentant des siècles de mode au public contemporain.

Rita C. Severis, directrice du CVAR, a fait remarquer que l'île multiculturelle de Chypre représente un amalgame de sociétés, d'histoires et d'événements qui ont laissé leur empreinte non seulement sur les personnes et leur mentalité, mais aussi sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, y compris les traditions culinaires, la langue et l'habillement. « C'est ce dernier élément que nous célébrons en collaboration avec BE OPEN, en espérant que l'expérience favorisera la connaissance, approfondira la compréhension et ravivera des souvenirs chers », a déclaré M. Severis.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a fait l'éloge de la riche histoire artistique et artisanale de Chypre qui a inspiré cet événement culturel : « Ce fut un grand plaisir de participer à ce voyage passionnant et à la mode en collaboration avec CVAR. En tant qu'initiative internationale, BE OPEN est honorée de soutenir des célébrations créatives et significatives de la culture et de l'histoire de Chypre, et continuera à développer et à mettre en œuvre des projets bénéfiques pour la jeune communauté créative de l'île, et à contribuer à la préservation de ces belles choses qui font de Chypre un pays unique. »

Au nom du ministère chypriote de la culture, la secrétaire permanente Emmanuella Lambrianidou a déclaré : « Aucune politique culturelle d'État ne peut véritablement s'épanouir sans la participation active de la société civile. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la CVAR et à BE OPEN pour leur travail remarquable et leur engagement indéfectible à mettre en valeur la culture chypriote ».

En outre, en collaboration avec le service d'artisanat chypriote du ministère adjoint de la culture, BE OPEN organise le concours Cyprus Future Heritage , qui invite les jeunes artisans, artistes et designers à réimaginer les traditions chypriotes en matière de tissage et de broderie. Trois lauréats de ce concours se verront attribuer des stages à l'étranger entièrement couverts et des ateliers organisés par BE OPEN.

