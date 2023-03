L'Hohem iSteady M6, un stabilisateur professionnel pour smartphone avec suivi par IA magnétique et lumière d'appoint RVB

SHENZHEN, Chine, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hohem a lancé une nouvelle génération de stabilisateur professionnel pour smartphone avec suivi automatique par IA, l' iSteady M6 .

L'iSteady M6 continue d'offrir une fonction de suivi automatique par intelligence artificielle supérieure avec des améliorations. Hohem a été le premier à introduire un stabilisateur avec un dispositif de suivi automatique par AI magnétique et une lumière d'appoint RVB. L'iSteady V2, lancé en 2021 et doté du système de suivi automatique par intelligence artificielle, a reçu le très convoité prix Red Dot Design en 2022.

Après amélioration, le système de suivi automatique par IA de l'iSteady M6 est maintenant encore plus sensible et rapide grâce à son algorithme avancé et son angle d'axe amélioré. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une application supplémentaire pour le suivi. Vous pouvez utiliser le suivi automatique avec des gestes simples. Il est très pratique pour les séances de prise de vue en solo et peut vous aider à réaliser toutes sortes de photos et de vidéos. Placez le stabilisateur et faites un geste OK. Le stabilisateur captera alors automatiquement le visage et le corps de la personne ainsi que son mouvement. Le stabilisateur suivra les actions avec agilité même lorsque les mouvements de danse sont dynamiques ou dans des conditions sportives extrêmes. De plus, l'IA de l'iSteady M6 peut non seulement suivre le visage, mais aussi la forme globale de la personne. Il peut donc continuer à suivre les sujets même s'ils portent un masque ou s'ils tournent le dos ou sont sur le côté du stabilisateur.

Fait intéressant, le module de suivi automatique par AI de l'iSteady M6 est fixé magnétiquement et peut être échangé sans effort pour la prise de vue avec les caméras avant ou arrière. Ce module de système de suivi automatique par IA peut être fixé magnétiquement, et il dispose également d'une fonction de lumière d'appoint. Il prend en charge deux modes de lumière d'appoint : l'éclairage CCT froid et chaud et l'éclairage d'ambiance RVB. Cela vous aidera beaucoup à créer des vidéos plus créatives et de meilleure qualité.

La conception des axes de l'iSteady M6 est également améliorée. Il prend en charge les panoramiques à 360 ° sans restriction - aucune restriction dans les panoramiques lors de la réalisation de vidéos à rotation infinie (Inception). Vous pouvez faire des panoramiques comme bon vous semble. La couverture des axes d'inclinaison et de roulis a été étendue à 335 °, ce qui permet une grande liberté de mouvement pour la caméra. Plus important encore, outre le mode classique (le mode de prise de vue quotidienne), il y a un nouveau mode ultra grand angle. Vous pouvez appuyer quatre fois sur le bouton de déclenchement lorsque vous souhaitez utiliser le mode ultra grand angle.

En outre, il est équipé d'un moteur plus puissant avec un couple plus élevé qui permet à l'iSteady M6 de transporter une charge allant jusqu'à 400 g. La charge de l'iSteady M6 s'applique à divers smartphones haut de gamme sur le marché, mais il peut également accueillir toutes sortes d'accessoires. L'iSteady M6 est équipé de quatre ports d'extension à vis 1/4 qui peuvent accepter une vaste gamme d'accessoires professionnels pour vous permettre d'effectuer le meilleur travail créatif possible.

L'iSteady M6 a amélioré la durée de vie de la batterie jusqu'à 18 heures en mode statique ou 6 heures en mode de fonctionnement complet (avec les fonctions de suivi automatique par IA et de lumière d'appoint activées). Cela vous évitera de craindre que la batterie soit déchargée et répondra à tous vos besoins en matière de prises de vue de longue durée. En outre, l'iSteady M6 peut être le compagnon d'alimentation de votre smartphone en cas d'urgence et peut être utilisé comme banque d'alimentation pour son chargement.

L'iSteady M6 est un stabilisateur de smartphone professionnel très puissant et doté de fonctionnalités. Il dispose d'une structure plus spécialisée et de fonctionnalités innovantes constamment mises à jour qui peuvent atténuer les inquiétudes des créateurs de contenu. Si vous êtes un créateur de contenu vidéo ou un vidéaste sur smartphone passionné, pensez à l'iSteady M6. Nous sommes convaincus qu'il vous surprendra avec ses caractéristiques et vous permettra de créer sans effort des œuvres de haute qualité.

