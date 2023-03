hohem iSteady M6 - Un cardán profesional para smartphone con seguimiento magnético AI y luz de relleno RGB

SHENZHEN, China, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- hohem lanzó una nueva generación de gimbal profesional para smartphone con seguimiento automático de IA, el iSteady M6.

iSteady M6 sigue ofreciendo una función superior de seguimiento automático de IA con mejoras. hohem fue el primero en introducir un cardán con un dispositivo magnético de seguimiento automático de IA y luz de relleno RGB. El iSteady V2, que se lanzó en 2021 y contaba con el sistema de seguimiento automático de IA, fue galardonado con el codiciado Red Dot Design Award en 2022.

Tras la mejora, el sistema de seguimiento automático AI del iSteady M6 es ahora aún más sensible y rápido gracias a su algoritmo avanzado y a la actualización del ángulo de los ejes. No hay necesidad de una aplicación adicional para utilizar el seguimiento. Puedes utilizar el seguimiento automático con simples gestos. Es muy útil para sesiones de fotos en solitario y puede ayudarte con todo tipo de tomas de fotos y vídeos por tu cuenta. Coloca el cardán y haz un gesto de OK. El cardán capturará automáticamente la cara y el cuerpo de la persona en movimiento. El gimbal rastreará ágilmente incluso cuando las acciones y los movimientos de baile sean dinámicos o durante condiciones deportivas extremas. Además, el iSteady M6 AI no sólo puede seguir la cara, sino también la forma humana en general. De este modo, puede seguir realizando el seguimiento, aunque los sujetos lleven una máscara facial o se giren de espaldas o de lado hacia la cardán.

Curiosamente, el módulo de seguimiento automático iSteady M6 AI se acopla magnéticamente y puede intercambiarse sin esfuerzo para disparar con las cámaras delantera o trasera. Este módulo del sistema de seguimiento automático AI se puede acoplar magnéticamente, y también cuenta con una función de luz de relleno. Admite dos modos de luz de relleno, la iluminación fría y cálida CCT y la iluminación ambiental RGB. Esto te ayudará a crear vídeos más creativos y de alta calidad.

También se ha mejorado el diseño de los ejes del iSteady M6. Admite panorámicas de 360° sin restricciones: no hay restricciones en las panorámicas cuando se graba vídeo de giro infinito (Inception). Puede realizar el paneo que desee. La cobertura de los ejes de inclinación y balanceo se ha ampliado a 335°, lo que permite un amplio grado de libertad para los movimientos de la cámara. Y lo que es más importante, además del modo clásico (el modo de disparo diario), se ha añadido un nuevo modo ultra gran angular. Puede pulsar el botón de disparo cuatro veces cuando desee utilizar el modo ultra gran angular.

Además, está equipado con un motor más potente con un par más alto que permite iSteady M6 para llevar una carga de hasta 400 g. La carga de iSteady M6 se aplica a varios teléfonos inteligentes de gama alta en el mercado, pero también podría acomodar todo tipo de accesorios. iSteady M6 equipa cuatro puertos de expansión de 1/4 de tornillo que pueden aceptar una amplia gama de accesorios profesionales para ayudarle a crear el mejor trabajo creativo.

iSteady M6 ha mejorado la duración de la batería hasta 18 horas en el modo estático o 6 horas en el modo de funcionamiento completo (con las funciones de seguimiento automático de IA y luz de relleno activadas). Esto aliviará la ansiedad por la batería baja y satisfará todas sus necesidades de disparo de larga duración. Además, iSteady M6 puede ser el compañero de alimentación de su smartphone en caso de emergencia y se puede utilizar como un banco de energía para la carga de teléfonos inteligentes.

iSteady M6 es un estabilizador de smartphone profesional muy potente y repleto de funciones. Tiene un diseño de estructura más especializado y características innovadoras continuamente actualizadas que pueden aliviar las preocupaciones de los creadores de contenido. Si usted es un creador de contenido de vídeo o un ávido videógrafo smartphone, considere la iSteady M6. Estamos seguros de que le sorprenderá con sus características y le permitirá crear sin esfuerzo obras de alta calidad.

