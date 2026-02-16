Libérez le pouvoir de votre univers intérieur - das erste Buch von Éva Kammer

PRÉVOST, Québec, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Les Éditions E.T.C., gegründet von Lise Bourbeau, freut sich, die Veröffentlichung von Éva Kammers erstem Buch anzukündigen, Libérez le pouvoir de votre univers intérieur - Découvrez des outils pour réveiller l'énergie créatrice qui sommeille en vous.

Was wäre, wenn der Schlüssel zu Ihrer persönlichen Transformation in einem authentischen Dialog mit sich selbst läge? „Libérez le pouvoir de votre univers intérieur" bietet eine faszinierende Reise in die intuitive Wahrnehmung, archetypische Psychologie, die Erforschung emotionaler Wunden und bewusste Manifestation. Die Autorin lädt uns ein, unsere einschränkenden Muster zu überwinden und uns wieder mit unseren verborgenen Ressourcen und ungeahnten Stärken zu verbinden. Denn es geht nicht darum, eine weitere Methode hinzuzufügen... sondern darum, eine Umkehrung unserer Beziehung zur Welt zu wagen: Wir müssen bei uns selbst anfangen, anstatt alles von außen zu kontrollieren.

Anhand ergreifender persönlicher Geschichten, lehrreicher Konzepte und einer Vielzahl konkreter, leicht zugänglicher Übungen bietet dieses Buch einen kraftvollen und zugleich pragmatischen Ansatz, um die Zügel in Ihrem Leben wieder in die Hand zu nehmen. Durch das Konzept des intuitiven Bewusstseins zeigt es auf, wie man sich von äußeren Konditionierungen (gesellschaftliche Erwartungen, ererbte Glaubenssätze, unbewusste Verletzungen) befreien kann, um die eigene innere Souveränität vollständig zu verkörpern und eine Realität zu schaffen, die mit dem eigenen tiefsten Wesen im Einklang steht.

Wenn Sie Ihre innere Welt erforschen, werden Sie nicht nur Antworten finden, sondern auch neue Fragen, neue Möglichkeiten und vor allem ein neues Verständnis für die Magie der Existenz.

Éva Kammer erforscht seit mehreren Jahren mit Leidenschaft die Zusammenhänge zwischen Kommunikation, Emotionen und persönlicher Entwicklung. Zunächst arbeitete sie im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation, aber eine tiefere Suche rief sie. Sie absolvierte Ausbildungskurse bei Écoute ton corps und in Hypnotherapie, bevor sie sich ganz der therapeutischen Begleitung widmete und Hapyyü gründete. Dieses erste Buch ist die Reflexion ihrer Reise, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Intuition, zwischen Strenge und Sensibilität, zwischen äußerem Wissen und innerer Weisheit. Dieses Buch verkörpert ihre Mission: jedem zu helfen, sich wieder mit seiner Essenz zu verbinden, um ein ausgerichtetes, freies und bewusstes Leben zu führen.

1987 gründete Lise Bourbeau ihren eigenen Verlag und veröffentlichte ihr erstes Buch: Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Das Buch wurde schnell zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk im Bereich der persönlichen Entwicklung und stellte in Quebec und in der gesamten französischsprachigen Welt Verkaufsrekorde auf.

Die international bekannte Autorin und Rednerin Lise Bourbeau hat 28 Bestseller geschrieben, die sich insgesamt mehr als neun Millionen Mal verkauft haben.

Im Laufe der Jahre hat ihr Verlag seinen Katalog mit Werken anderer Autoren bereichert, darunter auch mit Bestsellern von François Lemay. Wir nehmen auch Manuskripteinreichungen von Absolventen von Écoute Ton Corps entgegen.

Die Éditions E.T.C. haben es sich zur Aufgabe gemacht, Liebe und Wohlbefinden auf der ganzen Welt zu verbreiten!