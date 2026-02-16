Libérez le pouvoir de votre univers intérieur - Premier ouvrage d'Éva Kammer

PRÉVOST, Quebec, le 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Les Éditions E.T.C., fondée par Lise Bourbeau, sont heureuses d'annoncer la publication du premier ouvrage d'Éva Kammer, Libérez le pouvoir de votre univers intérieur - Découvrez des outils pour réveiller l'énergie créatrice qui sommeille en vous.

Et si la clé de votre transformation personnelle résidait dans un dialogue authentique avec vous-même ? « Libérez le pouvoir de votre univers intérieur » propose un voyage fascinant au cœur de la conscience intuitive, de la psychologie des archétypes, de l'exploration des blessures émotionnelles et de la manifestation consciente. L'auteure nous invite à dépasser nos schémas limitants pour renouer avec nos ressources cachées et nos forces insoupçonnées. Parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter une méthode de plus… mais d'oser inverser notre rapport au monde : partir de soi plutôt que subir ou tenter de tout contrôler à l'extérieur.

S'appuyant sur des récits personnels touchants, des concepts instructifs et une multitude d'exercices concrets et accessibles, cet ouvrage offre une approche à la fois puissante et pragmatique pour reprendre les rênes de sa vie. À travers la notion de conscience intuitive, il révèle comment se libérer des conditionnements extérieurs (attentes sociales, croyances héritées, blessures inconscientes) afin d'incarner pleinement sa souveraineté intérieure et créer une réalité alignée avec son essence profonde.

En explorant votre univers intérieur, vous trouverez non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions, de nouvelles possibilités et, surtout, une compréhension renouvelée de la magie de l'existence.

Passionnée par les dynamiques humaines, Éva Kammer explore depuis plusieurs années les liens entre communication, émotions et développement personnel. Elle a d'abord œuvré dans le domaine de la communication scientifique, mais une quête plus profonde l'appelait. Elle a ainsi complété des formations avec Écoute ton corps et en hypnothérapie, pour se consacrer pleinement à l'accompagnement thérapeutique et a fondé Hapyyü. Ce premier livre est le reflet de son parcours, un pont entre science et intuition, entre rigueur et sensibilité, entre les savoirs extérieurs et la sagesse intérieure. Cet ouvrage incarne sa mission : aider chacun à se reconnecter à son essence, pour vivre une vie alignée, libre et consciente.

Renseignements : pour informations supplémentaires, contactez :

Marie-Ève SansCartier | 01 76 66 07 55 | [email protected]

Merci de nous aider à transmettre cette grande nouvelle à vos auditeurs / lecteurs!

En 1987, Lise Bourbeau crée sa maison d'édition afin de publier son premier ouvrage, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Ce livre devient rapidement une référence incontournable dans le domaine du développement personnel et établit des records de vente au Québec et à travers toute la francophonie.

Auteure et conférencière de renommée internationale, Lise Bourbeau a écrit 28 best-sellers dont les ventes cumulées dépassent les 9 millions d'exemplaires.

Au fil des ans, sa maison d'édition a enrichi son catalogue en accueillant les œuvres d'autres auteurs, notamment les best-sellers de François Lemay. Nous acceptons également les soumissions de manuscrits des diplômés de l'école Écoute Ton Corps.

La mission des Éditions E.T.C. - Transmettre l'amour et le mieux-être partout au monde!