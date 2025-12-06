LiberNovo llega a Europa con Omni, la silla ergonómica de nueva generación que puedes pedir ahora

HONG KONG, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- LiberNovo, líder en innovación en espacios de trabajo, ha lanzado oficialmente en Europa, con disponibilidad total en todo el mundo, la LiberNovo Omni, la silla de oficina ergonómica y dinámica de última generación, diseñada para adaptarse a cada micromovimiento del cuerpo. Con un sistema de gestión integrado en Estados Unidos, Canadá, la UE, Alemania y el Reino Unido, Omni ya está disponible y lista para envío, eliminando así las esperas de los pedidos anticipados tradicionales. Esto marca un hito importante en la expansión global de LiberNovo y su misión de brindar entornos de trabajo más saludables a los trabajadores del conocimiento de todo el mundo.

El debut se produce tras la participación de LiberNovo en la Global AI Pitch Summit Silicon Valley 2025, donde la marca presentó su visión de la ergonomía dinámica basada en IA y el bienestar laboral del futuro. En el evento, LiberNovo organizó un panel de expertos que debatió sobre IA y salud laboral, demostrando cómo el soporte sensible al movimiento en tiempo real puede reducir la tensión física del trabajo digital de largas jornadas. Una demostración en vivo mostró cómo Omni se ajusta inteligentemente a los cambios de postura, ilustrando un futuro donde los asientos inteligentes sujetan activamente el cuerpo en lugar de forzar una posición fija.

Diseñado para profesionales modernos, Omni presenta varias innovaciones clave:

  • Sistema de soporte dinámico para un soporte continuo alineado con la columna vertebral
  • Respaldo Bionic FlexFit con 16 articulaciones + 8 paneles adaptables para aliviar la presión
  • Cuatro modos inteligentes para trabajo, entretenimiento, reuniones y recuperación
  • Reclinación con descompresión espinal para una relajación profunda
  • Ajuste intuitivo que incluye reposabrazos 4D, soporte cervical 3D y reposapiés opcional

Para celebrar el lanzamiento europeo, LiberNovo ofrece promociones de temporada del 6 de diciembre al 15 de enero:

  • Reino Unido: Hasta un 32% de descuento, sorteo en pedidos superiores a 850 £, premios en la ruleta y el doble de puntos VIP.
  • UE y Alemania: Hasta un 35% de descuento, sorteo en pedidos superiores a 950 €, premios en la ruleta y el doble de puntos VIP.

Más que un lanzamiento de producto, esta expansión señala la evolución de LiberNovo hacia una marca global de bienestar en el lugar de trabajo, construyendo espacios de trabajo más inteligentes y saludables para el futuro de la productividad.

Obtenga más información en eu.libernovo.com y experimente la ergonomía dinámica redefinida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839176/7_logo_version.jpg

