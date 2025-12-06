LiberNovo kommt mit Omni nach Europa - dem ergonomischen Stuhl der nächsten Generation, den Sie jetzt bestellen können

HONGKONG, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- LiberNovo, ein führendes Unternehmen im Bereich der Arbeitsplatzinnovation, ist nun offiziell in Europa vertreten und bietet weltweit das gesamte Sortiment des LiberNovo Omni an – dem dynamischen ergonomischen Bürostuhl der nächsten Generation, der sich jeder kleinsten Bewegung des Körpers anpasst. Mit integrierter Auftragsabwicklung in den USA, Kanada, der EU, Deutschland und Großbritannien ist Omni jetzt auf Lager und versandfertig, sodass die mit herkömmlichen Vorbestellungen verbundenen Wartezeiten entfallen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansion von LiberNovo und seiner Mission, Wissensarbeitern in aller Welt ein gesünderes Arbeitsumfeld zu bieten.

Das Debüt folgt auf den Auftritt von LiberNovo beim Global AI Pitch Summit Silicon Valley 2025, wo die Marke ihre Vision für KI-gestützte dynamische Ergonomie und zukünftiges Wohlbefinden am Arbeitsplatz vorstellte. Auf der Veranstaltung moderierte LiberNovo eine Expertenrunde zum Thema KI und Gesundheit am Arbeitsplatz und demonstrierte, wie eine in Echtzeit auf Bewegungen reagierende Unterstützung die körperliche Belastung durch langes Arbeiten am Computer reduzieren kann. Eine Live-Demonstration zeigte, wie sich Omni intelligent an Haltungsänderungen anpasst, und veranschaulichte eine Zukunft, in der intelligente Sitzmöbel den Körper aktiv unterstützen, anstatt eine feste Positionierung zu erzwingen.

Omni wurde für moderne Berufstätige entwickelt und bietet mehrere wichtige Innovationen:

Dynamisches Stützsystem für kontinuierliche, Unterstützung der Wirbelsäule

für kontinuierliche, Unterstützung der Wirbelsäule Bionic-FlexFit-Rückenlehne mit 16 Gelenken + 8 adaptiven Polstern zur Druckentlastung

mit 16 Gelenken + 8 adaptiven Polstern zur Druckentlastung Vier intelligente Modi für Arbeit, Unterhaltung, Besprechungen und Erholung

für Arbeit, Unterhaltung, Besprechungen und Erholung Wirbelsäulendekompression zum Zurücklehnen für tiefe Entspannung

für tiefe Entspannung Intuitive Verstellbarkeit einschließlich 4D-Armlehnen, 3D-Nackenstütze und optionaler Fußstütze

Zur Feier der Markteinführung in Europa bietet LiberNovo vom 6. Dezember bis zum 15. Januar saisonale Sonderangebote an:

GB : Bis zu 32 % Rabatt, Gewinnspiel für Bestellungen über 850 £, Preisrad-Belohnungen und doppelte VIP-Punkte

: Bis zu 32 % Rabatt, Gewinnspiel für Bestellungen über 850 £, Preisrad-Belohnungen und doppelte VIP-Punkte EU & Deutschland: Bis zu 35 % Rabatt, Gewinnspiel für Bestellungen über 950 €, Preisrad-Belohnungen und doppelte VIP-Punkte

Diese Erweiterung ist mehr als nur eine Produktneueinführung, sie signalisiert die Entwicklung von LiberNovo zu einer globalen Marke für Wohlbefinden am Arbeitsplatz – mit intelligenteren, gesünderen Arbeitsplätzen für die Produktivität der Zukunft.

Erfahren Sie mehr unter eu.libernovo.com und erleben Sie Dynamic Ergonomics neu definiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839176/7_logo_version.jpg