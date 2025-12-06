LiberNovo débarque en Europe avec Omni - la chaise ergonomique de nouvelle génération que vous pouvez commander dès maintenant

HONG KONG, 6 décembre 2025 /PRNewswire/ -- LiberNovo, leader de l'innovation dans les environnements de travail, a officiellement lancé ses activités en Europe, avec une disponibilité mondiale complète des stocks pour le LiberNovo Omni - le siège de bureau ergonomique dynamique de nouvelle génération conçu pour s'adapter à tous les micro-mouvements du corps. Avec une gestion intégrée des commandes aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne, en Allemagne et au Royaume-Uni, Omni est désormais en stock et prêt à être expédié, éliminant ainsi l'attente associée aux précommandes traditionnelles. Il s'agit d'une étape importante dans l'expansion mondiale de LiberNovo et dans sa mission visant à offrir des environnements de travail plus sains aux travailleurs du savoir dans le monde entier.

Ce lancement fait suite à la participation de LiberNovo au Global AI Pitch Summit Silicon Valley 2025, où la marque a présenté sa vision de l'ergonomie dynamique assistée par l'IA et de l'avenir du bien-être au travail. Lors de l'événement, LiberNovo a organisé une table ronde d'experts sur l'IA et la santé au travail, démontrant comment un soutien en temps réel réagissant aux mouvements peut réduire les contraintes physiques résultant de longues heures de travail numérique. Une démonstration en direct a montré comment Omni s'adapte intelligemment aux changements de posture, illustrant un avenir où les sièges intelligents soutiennent activement le corps plutôt que de l'obliger à se positionner de manière fixe.

Conçu pour les professionnels modernes, Omni présente plusieurs innovations clés :

Système de soutien dynamique pour un soutien continu aligné sur la colonne vertébrale

pour un soutien continu aligné sur la colonne vertébrale Dossier Bionic FlexFit avec 16 articulations + 8 panneaux adaptatifs pour le soulagement de la pression

avec 16 articulations + 8 panneaux adaptatifs pour le soulagement de la pression Quatre modes intelligents pour le travail, les loisirs, les réunions et la récupération

pour le travail, les loisirs, les réunions et la récupération Décompression de la colonne vertébrale pour une relaxation profonde

pour une relaxation profonde Réglage intuitif avec accoudoirs 4D, appui-nuque 3D et repose-pieds en option

Pour célébrer le lancement européen, LiberNovo offre des promotions saisonnières du 6 décembre au 15 janvier :

ROYAUME-UNI : Jusqu'à 32 % de réduction, tirage au sort pour les commandes supérieures à 850 £, récompenses de la roue-cadeaux et doublement des points VIP

Jusqu'à 32 % de réduction, tirage au sort pour les commandes supérieures à 850 £, récompenses de la roue-cadeaux et doublement des points VIP UE & Allemagne : Jusqu'à 35 % de réduction, tirage au sort pour les commandes supérieures à 950 €, récompenses de la roue-cadeaux et doublement des points VIP

Plus qu'un simple lancement de produit, cette expansion marque l'évolution de LiberNovo vers une marque mondiale de bien-être sur le lieu de travail - créant des espaces de travail plus intelligents et plus sains pour l'avenir de la productivité.

Pour en savoir plus, consultez le site eu.libernovo.com et faites l'expérience de l'ergonomie dynamique redéfinie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839176/7_logo_version.jpg