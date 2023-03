BAODING, China, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 15 de março, a GWM realizou uma Conferência de Modelos da Marca GWM em Riade, Arábia Saudita. A GWM lançou seu novo modelo global de caminhonetes POER KINGKONG oficialmente no mercado do Oriente Médio.

Na coletiva de imprensa, o responsável pelo mercado da GWM no Oriente Médio detalhou as conquistas de desenvolvimento global e os destaques da caminhonete GWM para a mídia e convidados locais. Como o mais recente modelo global da caminhonete GWM, a POER KINGKONG estreou na Arábia Saudita. Ela apresenta design e desempenho atualizados.

Liderando a tendência de Picapes, um novo modelo de caminhonete GWM estreia no Oriente Médio (PRNewsfoto/GWM)

A POER KINGKONG possui uma grande grade, um novo estilo de faróis e linhas mais tridimensionais, criando um efeito visual elegante e dinâmico. Quanto à potência, ela é equipada com um motor 2.0T e transmissão manual de seis velocidades. Esse sistema de potência é eficiente e confiável, o que pode atender às necessidades de condução dos consumidores em diferentes condições de estrada.

"A POER KINGKONG herda o estilo clássico e robusto da caminhonete GWM, com um forte desempenho. Essas vantagens podem atender melhor às necessidades dos consumidores em diferentes cenários. Sem dúvida, isso demonstra a força da caminhonete GWM", disse um representante sênior de um distribuidor após testar o veículo.

As caminhonetes são os primeiros modelos de exportação da GWM para o mercado internacional. Para atender às necessidades diferenciadas de vários mercados em todo o mundo, a GWM lançou mais modelos da caminhonete, como a GWM POER, a POER KINGKONG e a POER SHANHAI. Até o momento, mais de dois milhões de caminhonetes da GWM foram vendidas em todo o mundo, tornando-as a melhor parceira para usuários com sua qualidade confiável.

A POER GWM, como um modelo de caminhonete inteligente e de ponta, foi lançada em mais de 50 países, incluindo China, Austrália, Chile, Arábia Saudita e África do Sul, e alcançou um crescimento de vendas estável. De acordo com o mais recente relatório divulgado pela GWM, as vendas globais da POER GWM em fevereiro deste ano atingiram 12.882, e suas vendas globais cumulativas ultrapassaram 400 mil unidades desde seu lançamento há pouco mais de três anos.

A POER GWM também ganhou uma série de prêmios confiáveis por sua excelente qualidade. Ela recebeu uma classificação de segurança de cinco estrelas da Australasian New Car Assessment Program (ANCAP). No mercado sul-africano, a POER GWM ganhou o prêmio "Novo Veículo Comercial Leve do Ano" e rapidamente se classificou entre os dez primeiros no segmento de mercado. No Chile, a POER GWM foi reconhecida por mercado e usuários, e ganhou o prêmio "Melhor Caminhonete do Ano" pela MT Online, uma mídia automotiva profissional local.

Futuramente, a caminhonete GWM se comprometerá a criar modelos mais inteligentes e seguros constantemente, expandindo a linha de produtos no mercado global. Espera-se que a POER KINGKONG seja lançada em vários mercados neste ano, oferecendo opções de caminhonetes mais personalizadas aos consumidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036210/Leading_the_Trend_of_Pickup_Trucks__a_New_GWM_PICKUP_Model_debuts_in_the_Middle_East.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM