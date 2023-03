Liderem trendu pickupów jest nowy model GWM PICKUP debiutujący na Bliskim Wschodzie

BAODING, Chiny, 20 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniu 15 marca w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej odbyła się konferencja poświęcona modelom marki GWM. Koncern oficjalnie zaprezentował na rynku bliskowschodnim swój nowy, międzynarodowy model pickupa - POER KINGKONG.

Na konferencji prasowej przedstawiciel GWM odpowiedzialny za rynek bliskowschodni przedstawił miejscowym mediom i gościom światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i najważniejsze wydarzenia związane z GWM PICKUP. POER KINGKONG, jako najnowszy międzynarodowy model GWM PICKUP, zadebiutował w Arabii Saudyjskiej. Charakteryzuje się on unowocześnionym wyglądem i osiągami.

POER KINGKONG wyróżnia się obszernym grillem, nowym stylem reflektorów i wyraźniejszymi, trójwymiarowymi liniami, tworząc stylowy i dynamiczny efekt wizualny. Pod względem mocy jest on wyposażony w silnik 2.0T i 6-biegową manualną skrzynię biegów. Ten układ napędowy jest wydajny i niezawodny, co pozwala zaspokoić potrzeby kierowców w różnych warunkach drogowych.

„POER KINGKONG posiada klasyczny, twardy styl GWM PICKUP i doskonałe osiągi. Atuty te umożliwiają lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów w różnych sytuacjach. To niewątpliwie świadczy o sile tej marki" - powiedział przedstawiciel dystrybutora wyższego szczebla po zakończeniu jazdy próbnej.

Pojazdy typu pickup to najwcześniejsze modele eksportowe GWM na rynek międzynarodowy. Chcąc odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby różnych rynków na całym świecie, koncern wdrożył szereg modeli pickupów, takich jak GWM POER, POER KINGKONG i POER SHANHAI. Do tej pory na całym świecie sprzedano ponad 2 miliony aut marki GWM PICKUP, sprawiając, że są one najlepszym partnerem dla użytkowników, który oferuje niezawodną jakość.

GWM POER, jako zaawansowany inteligentny model należący do GWM PICKUP, został wprowadzony na rynek w ponad 50 krajach, w tym w Chinach, Australii, Chile, Arabii Saudyjskiej i RPA, odnotowując stały wzrost sprzedaży. Według ostatniego raportu opublikowanego przez firmę, globalna sprzedaż tego modelu w lutym tego roku wyniosła 12 882 sztuki, a jego skumulowana sprzedaż na świecie przekroczyła 400 tys. sztuk od momentu wprowadzenia na rynek nieco ponad trzy lata temu.

GWM POER zdobył również szereg prestiżowych nagród za swoją wyjątkową jakość. Otrzymał pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa Australasian New Car Assessment Program (ANCAP). Na rynku południowoafrykańskim model ten zdobył nagrodę dla lekkiego samochodu użytkowego roku i szybko znalazł się w pierwszej dziesiątce w tym segmencie rynku. W Chile GWM POER został doceniony przez rynek i użytkowników, otrzymując nagrodę dla najlepszego pickupa roku przyznawaną przez MT Online, lokalne, specjalistyczne media motoryzacyjne.

W przyszłości GWM PICKUP będzie nieustannie tworzyć doskonalsze i bezpieczniejsze modele oraz kontynuować rozszerzanie linii produktów na rynku międzynarodowym. Oczekuje się, że POER KINGKONG zostanie wprowadzony do kolejnych krajów w tym roku, zapewniając konsumentom bardziej spersonalizowany wybór pickupów.

