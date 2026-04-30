Liderando la ola de la IA: E&R presenta tecnología láser y de plasma de última generación en SEMICON SEA 2026

KAOHSIUNG, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- E&R Engineering (8027.TW) presentará soluciones avanzadas de láser y plasma en SEMICON Southeast Asia 2026 la próxima semana. Para satisfacer las demandas críticas en IA, CPO y fabricación de próxima generación, E&R se asocia con Horng Terng Automation (HTA) y Group Up Industrial (GP) para ofrecer una solución integral llave en mano:

E&R's Automation Integration Service (AIS)

E&R Engineering: Soluciones de procesamiento láser y de plasma de vanguardia.

Soluciones de procesamiento láser y de plasma de vanguardia. Horng Terng Automation (HTA): Experiencia en soluciones integradas de materiales de interfaz térmica (TIM), que incorporan tecnología de inspección visual AOI.

Experiencia en soluciones integradas de materiales de interfaz térmica (TIM), que incorporan tecnología de inspección visual AOI. Group Up Industrial (GP): Las soluciones de laminación, horno y recubrimiento se han implementado con éxito en mercados de embalaje avanzados, incluidos FOPLP, FOWLP y TGV, a través de una integración automatizada perfecta.

Lo más destacado de la tecnología de E&R para 2026:

Envasado avanzado mediante láser y plasma

Perforación láser de alta precisión para circuitos integrados 2.5D/3D (±5 μm, relación B/T de hasta el 90 %)

Marcado láser multihaz (precisión de ±25 μm, alto rendimiento)

Corte láser térmico controlado

Limpieza con plasma de microondas o radiofrecuencia para pre-encapsulado, activación de superficie y oxidación redox

Solución de plasma híbrida para grabado en seco de alta eficiencia

Automation Integration Service (AIS)

Con más de 30 años de experiencia, E&R ofrece automatización a medida que satisface los complejos requisitos de CIM y de fábrica. Mediante la integración de módulos de procesos de múltiples proveedores en un sistema unificado y de alta eficiencia a través de modelado basado en simulación, proporcionamos una interfaz de usuario unificada y un único punto de contacto para el servicio. Nuestros equipos especializados de I+D y ventas garantizan una comunicación directa y un soporte técnico eficaz para cada proyecto.

FOPLP: Fan-Out Panel Level Packaging (700 × 700 mm)

La solución integral de E&R admite procesos de paneles grandes, incluyendo marcado láser, corte láser, eliminación de residuos láser, limpieza por plasma y eliminación de manchas posterior a la perforación, con un control de deformación excepcional de hasta 16 mm. El proceso se optimiza aún más con soluciones de despegado láser y grabado en seco por plasma para la separación del soporte de vidrio y el panel.

Acompáñenos en SEMICON SEA 2026 para descubrir cómo E&R, HTA y Group Up impulsan el futuro de la fabricación de semiconductors, con soluciones más precisas, eficientes e integradas.

Información del stand

Número de stand: #1452

#1452 Localización: Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)

Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) Fechas: 5-7 mayo de 2026

5-7 mayo de 2026 Sitio web E&R: https://en.enr.com.tw/