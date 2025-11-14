Liderar el camino: homenaje a los líderes de la salud de San Diego

Blue Shield Promise premia a personas y organizaciones por sus contribuciones sobresalientes y por brindar atención compasiva y de alta calidad en el condado de San Diego

SAN DIEGO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan reconocerá a más de 30 personas y organizaciones por su destacada labor en la satisfacción de todas las necesidades de salud de los residentes del condado de San Diego en la tercera cena anual de entrega de premios Leading the Way Awards, que se celebrará en The Prado, en Balboa Park, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Los galardonados son un amplio grupo de personas y organizaciones que contribuyen a mejorar el acceso a la salud, aumentar la equidad en salud y garantizar que los habitantes de San Diego reciban una atención de alta calidad.

"Los ganadores de nuestro premio Leading the Way Award son campeones en atención e innovación", afirmó Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise. "Su dedicación garantiza que los miembros de Medi-Cal y los residentes del condado de San Diego reciban servicios de alta calidad que los ayuden a llevar una vida activa y saludable. Realmente marcan la diferencia en nuestra comunidad".

Este año, los premios Leading the Way se otorgarán en las siguientes categorías: Servicio Distinguido, Bienestar y Empoderamiento, Participación y Resiliencia de los Jóvenes, Acceso Equitativo a la Salud y Atención Médica de Calidad.

Los Premios Visionarios, los máximos galardones del plan, recaerán en SBCS (antes South Bay Community Services) de Chula Vista y Fernando Sañudo, director ejecutivo de Vista Community Clinic. Ambos han demostrado un compromiso extraordinario con las necesidades de los residentes del condado de San Diego durante más de medio siglo.

"SBCS se siente profundamente honrada de recibir este premio de Blue Shield Promise. Es una poderosa afirmación de nuestro compromiso inquebrantable de satisfacer las necesidades urgentes de nuestra comunidad con corazón, rapidez y determinación", afirmó Kathryn Lembo, directora ejecutiva de SBCS. "Cada paso que damos está guiado por la compasión y la responsabilidad, no solo hacia nuestros financiadores, sino también hacia cada persona y familia a la que prestamos servicio. Creemos en la creación de un cambio duradero y nos enorgullece ayudar a nuestras comunidades a ser cada día más fuertes, resilientes y esperanzadas".

"El éxito de Vista Community Clinic nunca ha dependido de una sola persona, sino de la fuerza colectiva de un equipo unido por un profundo compromiso con el acceso, la equidad y la comunidad", afirmó Sañudo. "Juntos, hemos construido más que una organización. Hemos cultivado una cultura basada en la compasión, la excelencia y las oportunidades. Nada de esto sucede de forma aislada: se requiere visión, perseverancia inquebrantable y alianzas sólidas. Los centros de salud comunitarios no son solo clínicas: son motores de esperanza, resiliencia y equidad que trabajan todos los días para transformar vidas y mejorar comunidades enteras. Gracias, Blue Shield Promise por este increíble honor".

"Nuestra misión es fundamental y no podemos llevarla a cabo solos", afirmó Cerf. "Es un verdadero privilegio colaborar con líderes locales comprometidos como Fernando Sañudo y con organizaciones como SBCS, junto con muchos otros que se dedican a mejorar la atención médica en San Diego". Este premio es solo una pequeña muestra del reconocimiento que todos ellos merecen".

Blue Shield Promise Health Plan: Galardonados con el premio Leading the Way 2025

Premio Visionario Leading the Way

SBCS – Fortalecer las comunidades

Fernando Sañudo, director ejecutivo, Vista Community Clinic

Leading the Way por Servicio Distinguido - Premio individual

Blanca Fresno, MD

Chris Gordon, MD, MBA

Mumtaz Almansour, MD

Francisco Recalde, MD

Gina Rosenfeld, MD, FAAP

Joe Sepulveda, MD, ABPN, ABPM, FAPA, FASAM

Leading the Way por Servicio Distinguido – Premio grupal

Family Health Centers of San Diego for Outreach to Homeless Populations (Family Health Centers of San Diego para la asistencia a personas sin hogar)

La Maestra Community Health Centers for Outreach to Justice Involved Populations (La Maestra Community Health Centers para la asistencia a poblaciones involucradas en la justicia)

San Diego American Indian Health Center for Youth Outreach and Teen Center (San Diego American Indian Health Center para asistencia a los jóvenes y Centro para Adolescentes)

San Ysidro Health for Outreach to Communities Impacted by the San Diego Wildfires (San Ysidro Health para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios forestales de San Diego)

TrueCare for Outreach to Communities Impacted by the San Diego Wildfires (TrueCare para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios forestales de San Diego)

Vista Community Clinic for Outreach to Migrant Populations (Vista Community Clinic para la asistencia a poblaciones migrantes)

Leading the Way para Acceso Equitativo a la Salud

Catholic Charities Diocese of San Diego

Deaf Community Services

Episcopal Community Services

San Diego Regional Center

Serving Seniors

Leading the Way para Bienestar y el Empoderamiento

Humanity Showers

Sharia's Closet

Third Avenue Charitable Organization (TACO)

Think Dignity

Voices of Our City

Leading the Way para Participación y Resiliencia de los Jóvenes

Barrio Logan College Institute

Community Wraparound

North County LGBTQ Resource Center

San Diego Youth Services

Teens Rise Foundation

transcenDANCE Youth Arts Project

Youth Empowerments Finest

Leading the Way para Atención Médica de Calidad

Family Health Centers of San Diego, rendimiento de la más alta calidad (grupo de tamaño grande)

Vista Community Clinic: miembro de Integrated Health Partners of Southern California, rendimiento de la más alta calidad (grupo de tamaño mediano) y mayor porcentaje de medidas que alcanzan el percentil 90

San Diego Family Care: miembro de Integrated Health Partners of Southern California, rendimiento de la más alta calidad (grupo pequeño) y empatado en el mayor porcentaje de medidas que alcanzan el percentil 75

Neighborhood Healthcare: miembro de Integrated Health Partners of Southern California, empatado en el mayor porcentaje de medidas que alcanzan el percentil 75

La Maestra Community Health Centers, los que más han mejorado en el porcentaje de medidas iguales o superiores al percentil 50

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de atención administrada, propiedad exclusiva de Blue Shield of California, que ofrece el programa Managed Medi-Cal. Está dirigida por profesionales de la salud con una filosofía de "los miembros primero" y se compromete a apoyar una red de proveedores de calidad y a colaborar con organizaciones comunitarias. Prestamos servicio a unos 580.000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. También obtuvo una calificación de 4 sobre 5 en las calificaciones de planes de salud de Medicaid 2024 del NCQA. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite promisenews.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn.

