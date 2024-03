LIFE FITNESS GIBT DIE BEFÖRDERUNG VON ANDREW MAHADEVAN ZUM GEWERBLICHEN LEITER BEKANNT, UM DAS WEITERE WACHSTUM ZU STEUERN

ROSEMONT, Illinois, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Fitnessgeräten, freut sich, die Beförderung von Andrew Mahadevan, Vizepräsident & Geschäftsführer, zum gewerblichen Leiter mit Wirkung vom 1. April bekannt zu geben. Die Ankündigung von Herrn Mahadevan folgt auf den Rücktritt von Frank van de Ven, dem derzeitigen gewerblichen Leiter.

Seit seinem Eintritt bei Life Fitness 2015 hatte Mahadevan verschiedene Führungspositionen in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum inne, wo er für Großkunden und das Vertriebsgeschäft verantwortlich zeichnete. Seit 2019 leitet er als Vizepräsident & Geschäftsführer, die Region Asien-Pazifik von Life Fitness.

Jim Pisani, Generaldirektor von Life Fitness, sagte: „Andrew hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von außergewöhnlichem Wert für unsere Kunden. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau leistungsstarker Teams, in der Stärkung wichtiger Kundenpartnerschaften in verschiedenen Endmärkten und im Ausbau der Präsenz von Life Fitness in wachstumsstarken, aufstrebenden Märkten. Andrew wird weiterhin auf unserem branchenführenden Ruf aufbauen, unseren Kunden Qualitätsprodukte und ein hervorragendes Serviceniveau zu bieten."

Seit seinem Eintritt bei Life Fitness im Jahr 1996 hat Frank van de Ven als Vizepräsident of International Sales eine wesentliche Rolle bei der Ausweitung des globalen Geschäfts des Unternehmens in EMEA und Asien-Pazifik gespielt. 2022 wurde er zum gewerblichen Leiter ernannt und erweiterte seinen Aufgabenbereich auf den weltweiten Vertrieb und das Marketing.

Herr Pisani fuhr fort: „Innerhalb von Life Fitness und in der gesamten Fitnessbranche ist Frank als Führungskraft und Trainer bekannt. Wir danken Frank für seine Führungsqualitäten, seine Energie und Leidenschaft sowie für seine unschätzbaren Beiträge zu Life Fitness."

Life Fitness wird Herrn van de Ven am 7. März am Stand des Unternehmens auf der IHRSA 2024 für seine Führungsqualitäten und Verdienste ehren.

Life Fitness:

Medienkontakt: Rekha S. Rao

E-Mail: [email protected]

Informationen zu Life Fitness

Life Fitness ist ein vertrauenswürdiger strategischer Partner für seine Kunden, der ihre Geschäfte rund um den Globus vorantreibt und die anerkanntesten, leistungsfähigsten und innovativsten Geräte und Technologien für Fitnessbegeisterte bereitstellt, wo und wann immer sie sich zum Training inspirieren lassen. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Kraft- und Herz-Kreislauf-Geräte unter den bekannten Marken Life Fitness, Hammer Strength und ICG. Die Geräte des Unternehmens werden an über 250.000 Fitnesseinrichtungen in mehr als 160 Ländern vertrieben. Der Hauptsitz von Life Fitness befindet sich außerhalb von Chicago, in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Life Fitness finden Sie unter www.lifefitness.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861510/4570810/Life_Fitness_Logo_v1.jpg