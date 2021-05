Lifebit obtém contrato de quatro anos para o projeto genoma de Hong Kong

LONDRES, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A líder em tecnologia de medicina de precisão, Lifebit Biotech Ltd, anunciou hoje que obteve um contrato de quatro anos do Hong Kong Genome Institute (HKGI) para apoiar a implementação da primeira iniciativa de sequenciamento de genoma em larga escala em Hong Kong.

A Lifebit oferece soluções unificadas para as principais iniciativas de medicina de precisão. Em 2020, a Lifebit e a Genomics England lançaram um Ambiente de Pesquisa Confiável que oferece às principais empresas farmacêuticas, pesquisadores e médicos acesso seguro e completo a análises de dados clinico-genômicos de doenças raras e do câncer.

O HKGI, financiado pelo Governo da RAE de Hong Kong , tem a missão de desenvolver a implementação do projeto com a finalidade de servir como catalisador para estabelecer um banco de dados do genoma da população local, testando a infraestrutura e o banco de talentos em Hong Kong. Tudo isso facilitará muito a aplicação clínica da medicina genômica e da pesquisa científica e beneficiará os pacientes e suas famílias. Para oferecer suporte ao HKGI e ao projeto, a Lifebit utilizará uma infraestrutura de nuvem e HPC altamente escalável para transformar dados de sequenciamento bruto em diagnósticos clínicos e insights de pesquisa em até 3 horas.

Thorben Seeger, vice-presidente comercial da Lifebit, afirmou:

"A medicina de precisão requer uma grande quantidade de dados para análise e acreditamos que a pesquisa unificada desempenhará um papel fundamental na ativação do projeto para a HKGI. Esta abordagem federada está aumentando tremendamente o acesso dos pesquisadores a dados genômicos da população em todo o mundo, sem colocar dados sensíveis do paciente em risco, uma vez que os dados sempre permanecerão seguros no ambiente de cada iniciativa."

Sobre a Lifebit

Para curar doenças, é necessário que os pesquisadores acessem e utilizem o máximo possível de dados biomédicos, que são frequentemente inacessíveis e inutilizáveis. A tecnologia unificada patenteada da Lifebit dá acesso a insights geradores de dados com seguranças e oferece medicamentos mais precisos mais rapidamente. Desde o fornecimento de ambientes de pesquisa confiáveis para programas nacionais de medicina de precisão até a capacitação de empresas farmacêuticas para descobrir novos alvos de medicamentos, a Lifebit habilita clientes nos setores público e privado a transformar a forma como utilizam dados biomédicos sigilosos.

