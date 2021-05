Lifebit obtient un contrat de quatre ans pour le projet sur le génome à Hong Kong

Le logiciel de médecine de précision de Lifebit contribuera au développement de la médecine génomique à Hong Kong en aidant le Hong Kong Genome Institute à mettre en œuvre le premier projet de séquençage du génome à grande échelle, le Hong Kong Genome Project. Le projet permettra aux professionnels de santé et aux chercheurs d'exploiter jusqu'à 50 000 génomes entiers afin de réaliser un diagnostic plus rapide, des traitements plus précis et personnalisés et de surveiller les maladies.

LONDRES, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le leader de la médecine de précision, Lifebit Biotech Ltd, a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu un contrat de quatre ans du Hong Kong Genome Institute (HKGI) pour soutenir la mise en œuvre du premier projet de séquençage du génome à grande échelle à Hong Kong.

Lifebit propose des solutions fédérées pour les principaux projets de médecine de précision. En 2020, Lifebit et Genomics England ont instauré un environnement de recherche de confiance qui fournit aux principales sociétés pharmaceutiques, aux chercheurs et aux cliniciens un accès sécurisé et complet aux données clinico-génomiques sur le cancer et les maladies rares.

Financé par le gouvernement de la RAS de Hong Kong , le HKGI est chargé de faire avancer la mise en œuvre du projet en vue de servir de catalyseur pour établir une base de données génomiques de la population locale et créer une infrastructure de test et une réserve de talents à Hong Kong. Tous ces éléments faciliteront grandement l'application clinique de la médecine génomique et la recherche scientifique, et profiteront aux patients et à leurs familles. Pour soutenir HKGI et le projet, Lifebit va déployer une infrastructure cloud et HPC hautement évolutive pour transformer les données brutes de séquençage en diagnostic clinique et en résultats de recherche en seulement 3 heures.

Thorben Seeger, vice-président du développement commercial chez Lifebit, a déclaré :

« La médecine de précision nécessite l'analyse de grandes quantités de données et nous pensons que l'analyse fédérée jouera un rôle clé afin d'alimenter le projet pour HKGI. Cette approche fédérée augmente considérablement l'accès des chercheurs à diverses données de génomique des populations dans le monde entier sans mettre en danger les données sensibles des patients puisque les données resteront toujours sécurisées dans l'environnement propre à chaque projet. »

Pour la version complète du communiqué, cliquez ici.

À propos de Lifebit

Pour lutter contre les maladies, les chercheurs doivent accéder et utiliser le plus grand nombre possible de données biomédicales, qui sont souvent inaccessibles et inutilisables. La technologie fédérée et brevetée de Lifebit permet de débloquer en toute sécurité l'accès à des données générant des informations et de fournir plus rapidement un dosage plus précis du médicament. Qu'il s'agisse de fournir des environnements de recherche de confiance pour les programmes nationaux de médecine de précision ou de permettre aux entreprises pharmaceutiques de découvrir de nouvelles cibles médicamenteuses, Lifebit donne aux clients des secteurs public et privé les moyens de transformer la façon dont ils utilisent les données biomédicales sensibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1516831/Lifebit_HK_Genome_Project.jpg

SOURCE Lifebit Internal / Commercial Team