Lifecycle lance NEXUS® IQ au MWC : l'IA native au service des opérateurs de télécoms transforme les données d'événement en parcours de revenus

LONDRES, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software , l'un des principaux fournisseurs de BSS et le créateur de NEXUS® MVNE , présente son nouveau produit NEXUS® IQ au Mobile World Congress de Barcelone. NEXUS® IQ unifie les données provenant de diverses sources pour orchestrer des parcours attrayants, adaptatifs et interactifs qui maximisent les revenus. Les résultats permettent de mesurer l'augmentation du retour sur investissement, notamment une réduction de 40 % du taux de désabonnement et une augmentation de 25 % de la valeur vie client.

NEXUS® IQ est une IA native pour les opérateurs de télécoms qui transforme les données d'événement en parcours de revenus.

Alimenté par l'IA, le moteur décisionnel de NEXUS® IQ ingère des données en temps réel sur les clients, les concurrents et le marché pour générer des prévisions et des prédictions sur le mix d'acquisition optimal, les ventes croisées, les ventes incitatives et la propension au désabonnement. Il comprend également un gestionnaire de campagne intégré pour des campagnes automatisées hautement personnalisées qui délivrent le bon message au bon moment.

« NEXUS® IQ permet aux opérateurs de télécommunications d'améliorer l'acquisition, la rétention et la fidélisation en prenant des décisions fondées sur des données qui alimentent et développent leur base d'abonnés », a déclaré Liz Parry, PDG de Lifecycle Software. « Il permet aux équipes de vente, de marketing et d'exploitation de transformer les données en informations exploitables et d'améliorer les performances à chaque étape du parcours du client. »

NEXUS® IQ fait évoluer les capacités CVM des produits de Lifecycle Software et les associe aux modèles et capacités d'IA de pointe de SourseAI , un partenaire technologique de Lifecycle Software. Selon Tanya Hyams-Young, PDG et fondatrice de SourseAI : « Le produit apprend en permanence des tendances complexes et des modèles saisonniers afin de prédire les performances de l'entreprise pour tous les ICP, produits et types d'audience. Le pouvoir prédictif de notre plateforme permet d'obtenir des résultats mesurables de la part des opérateurs et des MVNO du monde entier. Qu'il s'agisse de la détection des signaux de sortie pour des reconquêtes instantanées ou des ventes incitatives déclenchées par le comportement, l'impact est avéré et le retour sur investissement est généralement supérieur à 10 fois ».

Lifecycle Software dévoilera NEXUS® IQ au Mobile World Congress de Barcelone du 2 au 5 mars. Les participants sont invités à rencontrer l'équipe dans le hall 2, stand 2G11 au sein de l'espace d'exposition de Lumine Group et à découvrir comment NEXUS® IQ transforme les données des opérateurs de télécoms en décisions génératrices de revenus.

