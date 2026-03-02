- Lifecycle lanza NEXUS® IQ en MWC: IA nativa de telecomunicaciones que convierte datos de eventos en recorridos de ingresos

LONDRES, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software, proveedor líder de BSS y creador de NEXUS® MVNE, presenta su nuevo producto NEXUS® IQ en el Mobile World Congress de Barcelona. NEXUS® IQ unifica datos de diversas fuentes para orquestar experiencias atractivas, adaptables e interactivas que maximizan los ingresos. Los resultados ofrecen un aumento medible del ROI, incluyendo una reducción del 40 % en la tasa de abandono y un aumento del 25 % en el valor de vida del cliente.

NEXUS® IQ is a telco-native AI that turns event data into revenue journeys

Impulsado por IA, el motor de toma de decisiones de NEXUS® IQ procesa datos de clientes, competidores y mercado en tiempo real para generar pronósticos y predicciones que optimizan la combinación de adquisición, las ventas cruzadas, las ventas adicionales y la propensión a la pérdida de clientes. También incluye un gestor de campañas integrado para campañas automatizadas y altamente personalizadas que transmiten el mensaje correcto en el momento oportuno.

"NEXUS® IQ permite a los operadores de telecomunicaciones mejorar la adquisición, la retención y la fidelización al permitirles tomar decisiones basadas en datos que nutren y hacen crecer su base de suscriptores", afirmó Liz Parry, consejera delegada de Lifecycle Software. "Permite a los equipos de ventas, marketing y operaciones transformar los datos en información práctica, impulsando el rendimiento en cada etapa del recorrido del cliente".

NEXUS® IQ desarrolla las capacidades de CVM de los productos de Lifecycle Software y las combina con modelos de IA de vanguardia y las capacidades de SourseAI, socio tecnológico de Lifecycle Software. Según Tanya Hyams-Young, consejera delegada y fundadora de SourseAI: "El producto aprende continuamente tendencias complejas a lo largo del tiempo y patrones estacionales para predecir el rendimiento del negocio en todos los KPI, productos y tipos de audiencia. El poder predictivo de nuestra plataforma genera resultados medibles para operadores y MVNO de todo el mundo. Desde la detección de señales de salida para recuperaciones instantáneas hasta ventas adicionales basadas en el comportamiento, ofrece un impacto comprobado y un retorno de la inversión (ROI) que suele superar las 10 veces."

Lifecycle Software presentará NEXUS® IQ en el Mobile World Congress Barcelona, del 2 al 5 de marzo. Los asistentes están invitados a conocer al equipo en el pabellón 2, stand 2G11, dentro del espacio de exposición de Lumine Group, y descubrir cómo NEXUS® IQ transforma los datos de telecomunicaciones en decisiones que impulsan los ingresos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923396/Lifecycle_Software_NexusIQ.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2923395/Lifecycle_Software_Ltd_Logo.jpg