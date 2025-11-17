LifeWave Inc., que aparece en el primer episodio de "Built to Last", supera las 500,000 vistas y un hito de 21 años de innovación y un crecimiento 30 veces mayor

DRAPER, Utah, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave Inc., líder mundial en tecnologías para el bienestar y la vida, se enorgullece de anunciar que su fundador y director ejecutivo, David Schmidt y su presidenta, Meredith Berkich, aparecieron en el primer episodio de la nueva serie de documentales empresariales Built to Last (Construido para durar). Apenas unas semanas después del lanzamiento, el episodio superó las 500,000 visitas, lo que refleja el sólido compromiso y entusiasmo de la audiencia en torno a la historia de propósito y progreso de LifeWave.

Durante más de 20 años, LifeWave ha sido pionera en la tecnología de fototerapia que ayuda a las personas a llevar vidas más saludables y dinámicas. Desde su fundación en 2004 hasta la actualidad, la empresa ha obtenido resultados extraordinarios y logró un notable crecimiento exponencial de 30 VECES entre 2019 y 2025.

En su entrevista en el programa Built to Last, David Schmidt y Meredith Berkich comparten la extraordinaria trayectoria de LifeWave desde un concepto científico audaz hasta la próspera empresa mundial que es hoy. Ellos analizan cómo la innovación, la integridad y una cultura centrada en las personas han impulsado el éxito sostenido de la empresa y han inspirado a una comunidad que sigue creciendo en todo el mundo.

"Aparecer en el primer episodio de Built to Last es un honor increíble", afirmó David Schmidt, fundador y director ejecutivo. "Este es un reconocimiento de cómo la pasión y el propósito pueden construir algo verdaderamente duradero: una empresa que cambia vidas y continúa creciendo".

Meredith Berkich, la presidenta, agregó: "Nuestra historia de crecimiento es en verdad una historia sobre las personas. LifeWave permite a las personas experimentar el bienestar, el propósito y la posibilidad; este episodio muestra cómo esa misión está generando una impresión en todo el mundo".

El podcast Built to Last reconoce a las empresas que redefinen las industrias mediante la resiliencia y la innovación. La presencia de LifeWave en el primer episodio pone de manifiesto su reputación como empresa visionaria en el ámbito del bienestar y la venta directa, así como su capacidad de prosperar durante décadas.

Vea el episodio ahora en BUILT TO LAST: La historia tras el crecimiento 30 veces mayor de LifeWave y sus innovadoras soluciones de bienestar.

Acerca de LifeWave Inc.

LifeWave, fundada en 2004 por el inventor y científico David Schmidt, es una empresa de tecnología para el bienestar y la vida dedicada a mejorar el rendimiento y el bienestar humanos por medio de parches de fototerapia avanzados. Con operaciones en más de 70 países, LifeWave se mantiene a la vanguardia con innovación, integridad e impacto.

Para obtener más información, visite www.lifewave.com.

