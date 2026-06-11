LifeWave obtiene dos Stevie Awards de Oro, incluido el de Emprendedor del Año

Los premios se celebraron en la edición 24 de la Gala de los American Business Awards

DRAPER, Utah, 11 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave®, líder mundial en tecnología de bienestar con clientes en más de 100 países, recibió el 9 de junio en la ciudad de Nueva York dos Stevie® Awards de Oro en la 24.ª edición de los American Business Awards® en reconocimiento tanto al liderazgo empresarial de la compañía como a la excelencia en marketing innovador.

LifeWave recibió dos Stevie® Awards de Oro en la 24.ª edición de los American Business Awards®.

David Schmidt, fundador y director ejecutivo de LifeWave, recibió el Stevie Award de Oro al Emprendedor del Año en la categoría de Productos y Servicios de Salud. Este galardón reconoce su liderazgo en la transformación de LifeWave en una empresa de tecnología de bienestar a nivel mundial y en la promoción de soluciones innovadoras basadas en la ciencia que ayudan a las personas a optimizar su salud y bienestar.

Los American Business Awards se encuentran entre los principales programas de premios empresariales del país y reconocen a las organizaciones y profesionales por sus extraordinarios logros en el lugar de trabajo. Los Stevie Awards de Oro representan el nivel más alto de reconocimiento del programa.

KellyAnne Schmidt aceptó el premio al Emprendedor del Año en nombre de su padre, David Schmidt, fundador y director ejecutivo de LifeWave.

"Ser reconocido con el Stevie Award de Oro al Emprendedor del Año es un honor increíble para mi padre", expresó KellyAnne Schmidt. "Este premio celebra el poder de las ideas audaces, la ejecución constante y el valor para construir algo significativo en un mundo que a pocas veces se arriesga. LifeWave se ha comprometido a llevar el poder curativo de la luz a quienes lo necesitan".

Laura Kelly, vicepresidenta de Marketing Global, aceptó el Stevie de Oro en la categoría de Video de Celebridades/Influencers por "World's Oldest Intern" (El becario más antiguo del mundo), una destacada campaña que refleja la capacidad de LifeWave para llegar al público de todo el mundo a través de una narración atractiva.

"La campaña 'World's Oldest Intern' presentó a LifeWave de una manera renovada y memorable, inspirada en la emblemática personalidad y sentido del humor de William Shatner", comentó Kelly. "Este reconocimiento confirma la dirección creativa de la campaña e invitamos al público a estar atento a los próximos dos videos de la serie".

Acerca de los Stevie Awards

Con una trayectoria que se remonta a 2002, los Stevie Award se han convertido en una respetada organización de premios a nivel internacional. Los American Business Awards, ahora en su 24.º año, es su programa estrella en los Estados Unidos, y sus ganadores son seleccionados por profesionales del sector empresarial en todo el mundo. Para ver la lista completa de ganadores, visite www.stevieawards.com.

Acerca de LifeWave

LifeWave, fundada en 2004, es una empresa internacional de tecnología de ciencias de la vida, conocida por sus parches no transdérmicos patentados y su cartera cada vez mayor de innovaciones de bienestar. Con una distribución de productos en más de 100 países, LifeWave se dedica a ayudar a las personas de todo el mundo a acceder a la energía natural del cuerpo a través de tecnologías basadas en la ciencia que promueven el bienestar desde la base. Para obtener más información, visite: www.lifewave.com.

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Jenn Jimenez | Dunn Pellier

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FUENTE LifeWave