L'IFI publie une nouvelle vidéothèque de formation à la lutte contre la criminalité financière

Une formation innovante en matière de conformité pour mobiliser les professionnels d'aujourd'hui

Élaboré par des experts du secteur issus du gouvernement et des principales institutions financières mondiales, ce programme de formation complet permet aux professionnels d'acquérir les connaissances essentielles et les idées pratiques nécessaires pour atténuer les menaces en constante évolution qui pèsent sur l'intégrité du système financier mondial.

« La sophistication des crimes financiers a atteint des niveaux sans précédent. Les activités illicites devenant de plus en plus complexes, les solutions de formation à la conformité doivent aller au-delà du simple fait de cocher une case pour rester à jour », a déclaré Lauren Jack, directrice des opérations de l'IFI.

« C'est ce que nous avons fait en créant une bibliothèque de 100 vidéos totalisant 8 heures de formation dans les domaines essentiels de la lutte contre le financement illicite. Nous sommes fiers de proposer ce programme au marché et d'aider les organisations d'aujourd'hui à accroître de manière transparente la sensibilisation, la compréhension et l'expertise de leur personnel. »

Principaux thèmes abordés

Mission de lutte contre les financements illicites et normes mondiales

Menaces, vulnérabilités et risques liés au trafic illicite : blanchiment d'argent, financement du terrorisme, pots-de-vin, corruption, fraude, prolifération des armes de destruction massive, sanctions et contrôles commerciaux stratégiques

Supervision et mesures préventives

Culture de conformité

Mesures d'exécution

Paiements transfrontaliers et relations avec les correspondants

Financement du commerce

À l'issue de ce programme, les employés comprendront non seulement ces sujets fondamentaux, mais ils acquerront également les connaissances et la compréhension nécessaires pour améliorer les stratégies de conformité de leur institution et se protéger contre les risques liés au financement illicite.

« K2 Integrity félicite l'IFI pour la sortie de ce produit important, qui répond au besoin de meilleures solutions de formation pour combler les lacunes en matière de connaissances et de compétences que nous constatons dans le cadre de notre travail sur l'intégrité financière à l'échelle mondiale. Le nouveau programme de l'IFI est une solution idéale pour les juridictions et les institutions qui cherchent à renforcer et à moderniser leurs programmes et leur culture de conformité », a déclaré Chip Poncy, responsable mondial de l'intégrité financière chez K2 Integrity. « Les vidéos font autorité, sont pertinentes et abordent tous les sujets clés pour aider à protéger l'intégrité de votre organisation et du système financier dans son ensemble.

À propos de l'IFI

L'Institut pour l'intégrité financière a pour mission de donner aux professionnels de l'intégrité financière du monde entier les moyens de protéger le système financier mondial contre les utilisations illicites. Il propose des formations, des tests et des certifications, en personne et en ligne, par le biais de DOLFIN®- le Réseau d'intégrité financière en ligne (Dedicated Online Financial Integrity Network) - sa plateforme d'apprentissage exclusive.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site finintegrity.org.

Suivez l'IFI sur LinkedIn.

Contact

Relations avec la presse de l'Institute for Financial Integrity

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2603037/Video_Library___Various_devices.jpg