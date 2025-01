IFI veröffentlicht neue Schulungsvideothek zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

Innovative Compliance-Schulungen für die Fachleute von heute

Dieses umfassende Schulungsprogramm, das von Branchenexperten aus Behörden und führenden globalen Finanzinstituten zusammengestellt wurde, vermittelt Fachleuten das nötige Wissen und umsetzbare Erkenntnisse, um die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen für die Integrität des globalen Finanzsystems zu entschärfen.

„Die Raffinesse der Finanzkriminalität hat ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht. Da illegale Aktivitäten immer komplexer werden, müssen Lösungen für die Compliance-Schulung über das Abhaken von Kästchen hinausgehen, um mithalten zu können", so Lauren Jack, Chief Operating Officer des IFI.

„Und genau das haben wir getan, indem wir eine Bibliothek mit 100 Videos zusammengestellt haben, die insgesamt 8 Stunden Unterricht zu den kritischen Bereichen der Bekämpfung der illegalen Finanzwirtschaft bieten. Wir sind stolz darauf, dieses Programm auf dem Markt anbieten zu können und den Unternehmen von heute zu helfen, das Bewusstsein, das Verständnis und das Fachwissen ihrer Mitarbeiter nahtlos zu erweitern."

Abgedeckte Kernthemen

Mission zur Bekämpfung der illegalen Finanzwirtschaft und globale Standards

Illegale Bedrohungen, Schwachstellen und Risiken: Geldwäsche, Finanzierung des Terrorismus, Bestechung, Korruption, Betrug, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie Sanktionen und strategische Handelskontrollen

Überwachung und Präventivmaßnahmen

Kultur der Rechtstreue

Durchsetzungsmaßnahmen

Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr und Korrespondenzbeziehungen

Handelsfinanzierung

Am Ende dieses Programms werden die Mitarbeiter nicht nur diese Kernthemen verstehen, sondern auch das Wissen und die Kenntnisse erlangen, um die Compliance-Strategien ihrer Institution zu verbessern und sich gegen Risiken der illegalen Finanzwirtschaft zu schützen.

„K2 Integrity beglückwünscht das IFI zu dieser wichtigen Produktveröffentlichung, die den Bedarf an besseren Schulungslösungen deckt, um Wissens- und Qualifikationslücken zu schließen, die wir bei unserer weltweiten Arbeit im Bereich der finanziellen Integrität feststellen. Das neue Programm von IFI ist eine ideale Lösung für Länder und Institutionen, die ihre Compliance-Programme und -Kultur stärken und modernisieren wollen", sagte Chip Poncy, Global Head of Financial Integrity bei K2 Integrity. „Die Videos sind verlässlich, aktuell und decken alle wichtigen Themen ab, um die Integrität Ihres Unternehmens und des Finanzsystems im Allgemeinen zu schützen."

Informationen zum IFI

Das Institute for Financial Integrity (IFI) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachleute für finanzielle Integrität weltweit zu befähigen, das globale Finanzsystem vor illegaler Nutzung zu schützen. Es bietet sowohl persönliche Schulungen als auch Online-Schulungen, Tests und Zertifizierungen über seine eigene Schulungsplattform DOLFIN® an– das Dedicated Online Financial Integrity Network.

Weitere Informationen finden Sie unter finintegrity.org.

