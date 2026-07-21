LILYSILK abre su primera tienda europea en Oberpollinger, Múnich

MÚNICH, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca líder mundial en seda dedicada a inspirar a las personas a vivir de forma espectacular, ha llevado a cabo la inauguración de su primera tienda europea en Oberpollinger, uno de los grandes almacenes más prestigiosos de Múnich. Esta apertura amplía la presencia internacional de LILYSILK y ofrece a los clientes europeos una nueva forma de experimentar en persona la artesanía de la seda de la marca, tras el lanzamiento de su tienda conceptual de Nueva York y su primera tienda insignia en Asia, ubicada en Hong Kong.

LILYSILK's First European Retail Store at Munich’s Oberpollinger

Situada en la segunda planta de Oberpollinger, en Neuhauser Straße 18, la tienda muestra una selección cuidada de productos de moda, hogar y estilo de vida de LILYSILK. El surtido incluye ropa de cama y textiles para el hogar de seda, prendas de alta gama para mujer, ropa de estar por casa, accesorios de moda y artículos de cachemir y lana.

Alemania es un mercado europeo consolidado para LILYSILK, lo que la convierte en la elección natural para la primera tienda de la marca en Europa. La ubicación en Múnich ofrece a los clientes locales la oportunidad de experimentar los productos y la artesanía de la marca en persona. La apertura también responde al interés de los clientes por una presencia comercial local, incluyendo las peticiones compartidas por los seguidores alemanes en las redes sociales.

LILYSILK celebró la inauguración de su tienda en Múnich el 17 de julio con un evento al que asistieron invitados locales, medios de comunicación y diseñadores de moda, quienes fueron de los primeros en explorar el nuevo espacio y su colección exclusiva.

Las promociones de apertura continúan hasta el 25 de julio. Los visitantes recibirán una goma para el pelo de seda o un antifaz de seda hasta agotar existencias. Los clientes que sigan la cuenta oficial de Instagram de LILYSILK, compartan una foto o historia con la ubicación de la tienda y etiqueten a @lilysilk recibirán una goma para el pelo de seda adicional. Quienes den "me gusta" y comenten la publicación oficial de la inauguración también recibirán una goma para el pelo de seda.

Los clientes que gasten al menos 500 euros recibirán una goma para el pelo de seda y un antifaz de seda, mientras que quienes gasten al menos 1.000 euros recibirán una funda de almohada de seda de lujo.

El horario de apertura de la tienda es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h.

"La apertura de nuestra primera tienda europea en Oberpollinger de Múnich, es un paso importante en el crecimiento global de LILYSILK", declaró David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Acerca nuestra filosofía de lujo y nuestra meticulosa artesanía a los clientes de toda Europa, ofreciéndoles una experiencia de compra más personalizada y a medida. Esperamos fortalecer estas relaciones al comenzar esta nueva etapa".

Descubra más en www.lilysilk.com.

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