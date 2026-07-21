LILYSILK ouvre sa première boutique européenne à Oberpollinger, à Munich

MUNICH, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marque internationale spécialisée dans la soie qui a pour vocation d'inspirer les gens à mener une vie d'exception, a ouvert sa première boutique européenne à Oberpollinger, l'un des grands magasins les plus prestigieux de Munich. Cette ouverture renforce la présence internationale de LILYSILK dans le secteur de la vente au détail et offre aux clients européens une nouvelle façon de découvrir en personne le savoir-faire de la marque en matière de soierie, après le lancement de son concept store à New York et de son premier magasin phare en Asie, à Hong Kong.

LILYSILK's First European Retail Store at Munich’s Oberpollinger

Située au deuxième étage du centre commercial Oberpollinger, au Neuhauser Straße 18, la boutique propose une sélection soignée de produits LILYSILK dans les domaines de la mode, de la décoration d'intérieur et du lifestyle . La gamme comprend du linge de lit et des textiles d'intérieur en soie, des vêtements haut de gamme pour femmes, des tenues d'intérieur, des accessoires de mode, ainsi que des articles en cachemire et en laine.

L'Allemagne est un marché européen bien établi pour LILYSILK, ce qui en fait un choix tout naturel pour la première boutique européenne de la marque. Le magasin de Munich permet aux clients locaux de découvrir directement les produits et le savoir-faire de la marque. Cette ouverture répond également à l'intérêt manifesté par les clients pour une implantation locale, notamment aux demandes formulées par les abonnés allemands sur les réseaux sociaux.

LILYSILK a célébré l'ouverture de sa boutique de Munich, le 17 juillet, lors d'un événement auquel ont assisté des invités locaux, des représentants des médias et des créateurs de mode, qui ont été parmi les premiers à découvrir le nouvel espace et sa collection soigneusement sélectionnée.

Les promotions de lancement se poursuivent jusqu'au 25 juillet. Les visiteurs recevront soit un chouchou en soie, soit un masque de sommeil en soie, dans la limite des stocks disponibles. Les clients qui suivent le compte Instagram officiel de LILYSILK, partagent une photo ou une story en géolocalisant le magasin et identifient @lilysilk recevront un chouchou en soie en cadeau. Les personnes qui « aiment » et commentent la publication officielle d'ouverture recevront également un chouchou en soie.

Les clients qui dépenseront au moins 500 euros recevront un chouchou en soie et un masque de sommeil en soie, tandis que ceux qui dépenseront au moins 1 000 euros recevront une taie d'oreiller de luxe en soie.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 20 h.

« L'ouverture de notre première boutique européenne à Oberpollinger, à Munich, marque une étape importante dans le développement international de LILYSILK », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Cela permet de faire découvrir notre conception du luxe et notre savoir-faire minutieux à nos clients dans toute l'Europe, tout en leur offrant une expérience d'achat plus personnelle et sur mesure. Nous avons hâte d'approfondir ces relations alors que nous entamons ce nouveau chapitre. »

Pour en savoir plus, consultez le site www.lilysilk.com.

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