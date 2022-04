LILYSILK célèbre la mode durable pour la Journée de la Terre 2022

LILYSILK est connu pour ses tissus en soie de haute qualité, qui proviennent de mûriers dont la croissance nécessite moins d'eau que celle du coton et qui sont maintenus sans pesticides pour protéger le sol. Non seulement les fibres naturelles sont biodégradables, mais le processus de production est nettement moins gourmand en énergie que celui des fibres synthétiques. Le tissu innovant de la marque, LILYÁUREA™ , offre une couleur dorée distinctive et une qualité irisée tout en restant 100 % naturel.

Avec sa philosophie de design minimaliste, LILYSILK privilégie la qualité à la quantité, en s'en tenant à des pièces classiques qui peuvent être mélangées et assorties pour s'adapter à tous les styles, toutes les esthétiques et toutes les humeurs. LILYSILK encourage ses clients à acheter plus intelligemment et plus durablement en investissant dans des pièces exceptionnelles et véritablement polyvalentes, afin qu'elles puissent être portées plus longtemps et plus fréquemment. Un exemple est la chemise SOS, le modèle phare de la collection printemps 2022 de LILYSILK. Cette chemise oversize décontractée et contemporaine peut être associée à un large éventail de bas et d'accessoires, et constitue une pièce maîtresse de la garde-robe de la femme moderne.

LILYSILK est également un grand partisan du don au lieu de la mise au rebut. La marque s'est associée à TerraCycle® pour mettre en place un programme de recyclage sans déchets, afin que les clients puissent retourner les textiles LILYSILK dont ils n'ont plus besoin. Pour prolonger la durée de vie des vêtements, LILYSILK a créé une liste de suggestions d'entretien sur son site web afin d'aider les clients à conserver leur soie dans une forme fraîche et fabuleuse.

« Chez LILYSILK, nous croyons au pouvoir de la contribution individuelle pour faire la différence », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « C'est pourquoi nous avons enrichi notre philosophie "zéro déchet" d'initiatives concrètes, afin de donner à nos clients les moyens d'agir. Rejoignez-nous pour faire du monde un endroit meilleur et plus spectaculaire ! »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1800438/LILYSILK_Celebrates_Sustainable_Fashion_Earth_Day_2022.jpg

SOURCE LILYSILK