LILYSILK setzt die Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation für den Monat des Brustkrebsbewusstseins fort

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, setzt in diesem Brustkrebsmonat stolz seine Zusammenarbeit mit der National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) fort, um das Bewusstsein für Früherkennung, Aufklärung und Unterstützungsdienste zu schärfen. Durch diese Partnerschaft bleibt LILYSILK der Philanthropie verpflichtet und spendet Produkte und einen Teil des Umsatzes aus seiner Caring Collection, um die Mission der NBCF zu unterstützen, den von Brustkrebs betroffenen Menschen Hilfe zu leisten und ihnen Hoffnung zu geben.

Im Jahr 2022 spendete LILYSILK 5.000 US-Dollar an die NBCF und unterstützte damit die Mission von Helping Women Now®, um sicherzustellen, dass niemand mit Brustkrebs allein dasteht. Im Jahr 2023 spendete LILYSILK 1.500 Ideal Silk Eye Masks im Wert von 43.500 US-Dollar für die HOPE-Kits der NBCF. Diese Kits bieten Frauen, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen, Trost und Ermutigung und symbolisieren Hoffnung und Fürsorge.

Im März 2024 führte LILYSILK in Zusammenarbeit mit NBCF die Caring Collection ein. Die Kollektion umfasst Seidenartikel wie Hope's Comfort Pillowcase, Eternal Hope Scrunchie, Hopeful Dreams Sleep Eye Mask und The Hope's Embrace Sleep Set. Jeder Artikel spiegelt das Engagement von LILYSILK für Komfort und Unterstützung von Brustkrebspatientinnen wider. Die mit einem Siegel mit der rosa Schleife und Dankesbotschaften verpackte Kollektion symbolisiert das Engagement des Unternehmens im Kampf gegen Brustkrebs und sein Engagement für Qualität und Pflege.

Bei jedem Kauf aus der Caring Collection zwischen dem 1. März 2024 und dem 30. Juni 2025 werden 50 % des Bruttoumsatzes an die NBCF gespendet. Bis Oktober 2024 hat LILYSILK 5.717,91 US-Dollar aus dieser Initiative beigesteuert und damit die Mission der NBCF, Frauen auf ihrem Weg durch den Brustkrebs zu unterstützen, weiter unterstützt.

LILYSILK ruft seine Gemeinschaft und die Öffentlichkeit dazu auf, das Bewusstsein für Brustkrebs durch verstärkte Aufklärung und Teilnahme an Veranstaltungen zu diesem Thema zu schärfen. In diesem Monat veranstaltet die Marke eine spezielle Werbeaktion auf Instagram und lädt ihre Follower ein, sich an der Unterstützung von Brustkrebspatientinnen und ihren Familien zu beteiligen.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit der NBCF im Kampf gegen Brustkrebs fortzusetzen", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Gemeinsam mit unseren Kunden leisten wir einen wichtigen Beitrag, indem wir das Bewusstsein für diese Krankheit schärfen und den Betroffenen Hoffnung geben."

Bleiben Sie mit @lilysilk in Verbindung und informieren Sie sich über bevorstehende Veranstaltungen und Aktionen, mit denen wir unsere Bemühungen zur Unterstützung des Brustkrebsbewusstseins fortsetzen.

