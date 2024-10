LILYSILK poursuit son partenariat avec la National Breast Cancer Foundation pour le Mois de la sensibilisation au cancer du sein

NEW YORK, le 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, poursuit fièrement sa collaboration avec National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) à l'occasion du Mois de la sensibilisation au cancer du sein, afin de sensibiliser le public au dépistage précoce, à l'éducation et aux services de soutien. Grâce à ce partenariat, LILYSILK poursuit son engagement philanthropique en faisant don de produits et d'une partie des ventes de sa Caring Collection pour soutenir la mission de la NBCF, qui est de fournir de l'aide et d'inspirer de l'espoir aux personnes touchées par le cancer du sein.

LILYSILK introduced the Caring Collection in collaboration with NBCF

En 2022, LILYSILK a versé 5 000 dollars à la NBCF, soutenant sa mission Helping Women Now® pour s'assurer que personne n'est confronté seul au cancer du sein. En 2023, LILYSILK a fait don de 1 500 masques oculaires Ideal Silk, d'une valeur de 43 500 $, pour les kits HOPE de la NBCF. Ces kits offrent confort et encouragement aux femmes qui suivent un traitement contre le cancer du sein, en symbolisant l'espoir et l'attention.

En mars 2024, LILYSILK a lancé la Caring Collection en collaboration avec la NBCF. La collection comprend des articles en soie tels que la taie d'oreiller Hope's Comfort, le chouchou Eternal Hope, le masque pour les yeux Hopeful Dreams Sleep et le set de sommeil Hope's Embrace. Chaque article reflète l'engagement de LILYSILK en faveur du confort et du soutien des patientes atteintes d'un cancer du sein. Présentée avec un sceau sur le thème du ruban rose et des messages de gratitude, la collection symbolise l'engagement de l'entreprise dans la lutte contre le cancer du sein et son dévouement à la qualité et à l'attention.

Pour chaque achat effectué sur le site Caring Collection entre le 1er mars 2024 et le 30 juin 2025, 50 % des ventes brutes seront reversées à la NBCF. En octobre 2024, LILYSILK a versé 5 717,91 dollars dans le cadre de cette initiative, soutenant ainsi la mission de la NBCF qui consiste à aider les femmes dans leur expérience du cancer du sein.

LILYSILK invite sa communauté et le public à sensibiliser au cancer du sein par le biais d'une éducation accrue et d'une participation à des événements consacrés à cette cause. Ce mois-ci, la marque organisera un concours spécial sur Instagram, invitant les abonés à participer au soutien des patientes atteintes du cancer du sein et de leurs familles.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec la NBCF dans la lutte contre le cancer du sein », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Avec nos clients, nous faisons une réelle différence en sensibilisant et en donnant de l'espoir aux personnes touchées par cette maladie ».

Restez en contact avec @lilysilk pour connaître les événements et les promotions à venir, car nous poursuivons nos efforts pour soutenir la sensibilisation au cancer du sein.

