LILYSILK célèbre ses 12 ans de vie spectaculaire avec le lancement de son premier circuit de distribution écologique aux États-Unis

LOS ANGELES, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, première marque de soie au monde, est fière de célébrer ses 12 ans de croissance spectaculaire autour d'une mission simple et cohérente : proposer au monde entier des produits en soie de la plus haute qualité. Aujourd'hui, la marque fournit des produits en soie de qualité supérieure à plus de 1,5 million de clients à travers le monde, animée par la volonté d'aider ses clients à « vivre de façon spectaculaire » en adoptant un mode de vie plus agréable et durable.

LILYSILK Celebrates its 12 Anniversary of Living Spectacularly with the Launch of its First Eco-loop in the USA

En cette période particulière, LILYSILK se réjouit également de l'achèvement de son premier circuit de distribution fermé écologique aux États-Unis, dédié à la protection de l'environnement. Au sein de ce circuit, les produits ne seront fabriqués que sur commande. L'entreprise utilise également des emballages 100 % biodégradables, produit de la soie sans déchets et recycle les tissus non distribuables en articles utilisables, qui profitent à la société. Les clients peuvent arborer leurs tenues LILYSILK avec confiance, conscients que leurs vêtements en soie sont respectueux de leur peau et de la planète.

« Nos vêtements en soie polyvalents et de qualité ne doivent pas seulement être faciles à porter, mais aussi respectueux de la planète. Nous sommes fiers de soutenir la mode durable et nous encourageons nos clients à protéger notre planète en investissant dans de meilleures pièces qui peuvent être portées dans différents styles et fréquemment pendant des années, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous pensons qu'il est essentiel de faire notre part pour lutter contre le changement climatique et protéger notre planète. »

Pour accroître son influence, LILYSILK cherche à étendre son circuit de distribution écologique à des pays hors des États-Unis, réunis par leur vision commune de produire un impact positif sur la planète grâce à une mode consciente et durable.

12 ans de vie spectaculaire grâce au soutien des clients

Il y a 12 ans, LILYSILK ne comptait que cinq employés et un local de 16 000 pieds carrés. Aujourd'hui, elle est devenue une marque internationale comptant plus de 450 collaborateurs et un espace opérationnel d'environ 100 000 pieds carrés répartis sur trois sites.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers les membres de notre équipe et nos partenaires qui ont contribué au succès de LILYSILK, ainsi qu'envers nos clients et notre communauté qui ont accueilli LILYSILK dans leur vie » a ajouté M. Wang.

Pour remercier ses clients de leur soutien, LILYSILK organise sa promotion anniversaire tout au long du mois d'août, qui comprend une réduction de 10 % sur le deuxième article acheté et une vente flash. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

