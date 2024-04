Innovative Stoffe, umweltfreundliche Verpackungen und Wiederaufforstung der Regenwälder: LILYSILK verstärkt zum Tag der Erde sein Nachhaltigkeitsengagement

NEW YORK, 23. April 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Tages der Erde 2024 präsentiert LILYSILK stolz sein kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit durch innovative Stofftechnologien und umweltfreundliche Verpackungslösungen. Mit seinen patentierten Stoffen LILYÁUREA® und LILYHERB® leistet LILYSILK Pionierarbeit für die Umwelt, indem es die Abhängigkeit von schädlichen Chemikalien verringert und die biologische Abbaubarkeit verbessert. Die neue Biokunststoffverpackung des Unternehmens unterstützt diese Mission weiter, indem sie eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Materialien bietet. Gleichzeitig bekräftigt das Unternehmen mit seinen Aufforstungsprojekten in Brasilien und Mexiko seine Verpflichtung zur Verringerung der Umweltbelastung und zur Förderung der ökologischen Gesundheit.

LILYSILK Celebrates Earth Day 2024

Der innovative Stoff LILYÁUREA® von LILYSILK eignet sich besonders gut für Menschen mit empfindlicher Haut und wird aus ungefärbten, natürlich goldfarbenen Kokons hergestellt, die von der Brut seltener, wild lebender Seidenraupen stammen. Die goldene Farbe, eine Schöpfung von Mutter Natur, und die hypoallergenen und natürlichen antibakteriellen Eigenschaften des Stoffes bieten eine schützende, feuchtigkeitsreiche Umgebung für die Haut. LILYÁUREA® wird nun in großem Umfang in Bettwäsche, Schlafbekleidung und Kleidung von LILYSILK verwendet und bietet hypoallergene Pflege rund um die Uhr.

LILYHERB® enthält Pfefferminzextrakt und bietet mit seiner aktiven Minzmolekültechnologie aus den Vereinigten Staaten ein beruhigendes, schlafförderndes Erlebnis. Diese innovativen Textilien bieten nicht nur einen hohen Komfort für die Benutzer, sondern unterstützen auch nachhaltige textile Verfahren, da der Einsatz von Chemikalien minimiert wird.

Im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit hat LILYSILK auch eine umweltfreundliche Verpackungslösung eingeführt: Tragetaschen aus Biokunststoff. Diese aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellten Taschen werden in industriellen Kompostieranlagen zersetzt, was eine erhebliche Verringerung der Abfallmenge und der Abhängigkeit von erdölbasierten Produkten nach sich zieht. Diese Initiative ist Teil der umfassenderen Strategie von LILYSILK, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig die Integrität und den Luxus seiner Produkte zu erhalten.

In Zusammenarbeit mit One Tree Planted, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die weltweite Wiederaufforstung einsetzt, hat LILYSILK einen bedeutenden Beitrag zu den weltweiten Aufforstungsbemühungen geleistet und 15.000 Bäume in Brasilien und 20.000 in Mexiko gepflanzt. Das brasilianische Projekt kam 200 Familien zugute, förderte 280 Arbeitsplätze, schuf einen Lebensraum für 569 Wildtierarten und trug zur Wiederaufforstung von 500 Hektar bei, was einen wesentlichen Schritt in Richtung einer nachhaltigen lokalen Gemeinschaft in Brasilien darstellt. Diese Aufforstungsmaßnahmen fördern die biologische Vielfalt, stärken die örtliche Wirtschaft und verbessern die für die ökologische Nachhaltigkeit wichtigen ökologischen Leistungen.

„Bei LILYSILK glauben wir an Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern auch Gutes tut", erklärt David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Anlässlich des Tags der Erde sind wir stolz darauf, unsere neuesten Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung vorzustellen. Von bahnbrechenden Stoffen bis hin zu umweltfreundlichen Verpackungen spiegelt jede Entscheidung unser Engagement für den Schutz unseres Planeten für künftige Generationen wider."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2392992/LILYSILK_Celebrates_Earth_Day_2024.jpg