Tissus innovants, emballage écologique et reboisement de la forêt humide : LILYSILK renforce son engagement en faveur de la durabilité à l'occasion du Jour de la Terre

NEW YORK, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Jour de la Terre 2024, LILYSILK est fier de mettre en lumière son engagement continu en faveur de la durabilité grâce à des technologies textiles innovantes et à des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Véritable pionnier avec ses tissus brevetés LILYÁUREA ® et LILYHERB ®, LILYSILK répond aux préoccupations environnementales en réduisant la dépendance aux produits chimiques nocifs et en améliorant la biodégradabilité. Le nouvel emballage bioplastique de l'entreprise soutient également cette mission, offrant une alternative plus durable aux matériaux traditionnels, tandis que ses projets de reboisement au Brésil et au Mexique renforcent son engagement à réduire l'impact environnemental et à promouvoir la santé écologique.

LILYSILK Celebrates Earth Day 2024

LILYÁUREA®, le tissu innovant de LILYSILK, est conçu pour les personnes qui ont une peau sensible et fabriqué à partir de cocons naturels dorés non teints produits par des larves de vers à soie sauvages rares. La couleur dorée, une création de mère Nature, et les propriétés hypoallergéniques et antibactériennes naturelles du tissu offrent un environnement protecteur et riche en humidité pour la peau. LILYÁUREA® est désormais largement utilisé dans la literie, les vêtements de nuit et le prêt-à-porter LILYSILK, offrant des soins hypoallergéniques 24 heures sur 24.

LILYHERB®, issu de la technologie des molécules actives de menthe des États-Unis, incorpore de l'extrait de menthe poivrée pour offrir une expérience apaisante et favoriser le sommeil grâce à sa technologie des molécules actives de menthe. Non seulement ces textiles innovants réconfortent l'utilisateur, mais ils soutiennent également des pratiques textiles durables en minimisant l'utilisation de produits chimiques.

Poursuivant son engagement en faveur de la durabilité, LILYSILK a également introduit une solution d'emballage respectueuse de l'environnement : les sacs bioplastiques. Fabriqués à partir de ressources renouvelables, ces sacs se décomposent dans des installations de compostage industriel, ce qui permet de réduire considérablement les déchets et la dépendance aux produits dérivés du pétrole. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de LILYSILK visant à minimiser son empreinte environnementale tout en maintenant l'intégrité et le luxe de ses produits.

En partenariat avec One Tree Planted, une organisation à but non lucratif axée sur le reboisement mondial, LILYSILK a contribué de manière significative aux efforts mondiaux de reboisement en plantant 15 000 arbres au Brésil et 20 000 au Mexique. Le projet brésilien a bénéficié à 200 familles, soutenu 280 emplois, fourni un habitat à 569 espèces sauvages et contribué au reboisement de 500 hectares, marquant ainsi une avancée substantielle vers une communauté locale durable au Brésil. Ces efforts de reboisement soutiennent la biodiversité, renforcent les économies locales et améliorent les services écologiques essentiels à la durabilité de l'environnement.

« Chez LILYSILK, nous croyons en une mode qui non seulement est belle, mais qui fait aussi du bien, a déclaré David Wang, directeur général de LILYSILK. À l'occasion du Jour de la Terre, nous sommes fiers de dévoiler nos dernières initiatives en matière de développement durable. Des tissus révolutionnaires aux emballages écologiques, chaque décision reflète notre engagement à protéger notre planète pour les générations futures. »