LILYSILK dévoile « Rustic Retreat », sa collection Hiver 2024 célébrant l'élégance naturelle et le confort intemporel

NEW YORK, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, lance officiellement sa collection Hiver 2024, « Rustic Retreat », le 21 septembre 2024.

S'inspirant de la beauté sereine des plaines et de la vie à la campagne, la collection offre un mélange harmonieux de textures naturelles et d'élégance discrète. Avec des matières luxueuses comme la soie et le cachemire, « Rustic Retreat » est conçu pour apporter chaleur, confort et style intemporel aux garde-robes du monde entier.

Une escapade rustique à travers la mode

La collection « Rustic Retreat » incarne l'essence d'un havre de paix à la campagne, où la simplicité côtoie la sophistication. Des jupes maxi en soie fluide aux cardigans en cachemire texturé, chaque pièce reflète l'engagement de LILYSILK en matière de qualité, de durabilité et d'élégance.

Jupe longue en soie avec ourlet évasé

Fabriquée en satin de soie double face 32 Momme, cette jupe luxueuse est à la fois élégante et durable. Sa finition brillante en fait une pièce polyvalente, parfaite pour les occasions formelles comme pour les sorties décontractées.

Pull décontracté en cachemire à épaules tombantes

Fabriqué en 100 % pur cachemire, ce pull décontracté est l'illustration parfaite de la sophistication sans effort. La texture brossée assure une sensation de confort, ce qui en fait un choix élégant pour toutes les occasions.

Des designs de qualité supérieure pour un attrait intemporel

L'attention portée par LILYSILK aux détails et au savoir-faire transparaît dans les modèles uniques et de qualité supérieure de la collection, offrant des pièces polyvalentes qui conviennent aussi bien aux environnements professionnels qu'aux environnements décontractés. La blouse en soie Jacquard-Wave avec nœud, confectionnée en soie charmeuse respirante avec des motifs jacquard rétro, présente un nœud raffiné et une silhouette intemporelle. Le cardigan en cachemire Water Ripple , fabriqué à 100 % en cachemire, présente un col en V doux avec un subtil chatoiement de fils d'or et d'argent, ajoutant une élégance discrète. Pour compléter la collection, le costume en mélange de laine et de soie allie chaleur et style avec son blazer à double boutonnage et son pantalon flatteur plissé sur le devant, parfait pour rehausser n'importe quelle garde-robe.

LILYSILK élargit également son offre avec la collection Serenity Haven Loungewear, une gamme luxueuse 100 % cachemire qui comprend le Cami Top en cachemire, le Pantalon Loungeful en cachemire et l'Elegant Pile Collar Open Cardigan, conçus pour un confort et un style ultimes.

« Rustic Retreat symbolise notre respect de la nature et notre engagement en faveur de la qualité », déclare David Wang, CEO de LILYSILK. « En utilisant des matériaux naturels et des textures attrayantes, nous transmettons notre profonde compréhension de la mode durable et de la qualité de vie. Cette collection est plus qu'un style, c'est une attitude. »

