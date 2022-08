LILYSILK dévoile sa collection automne 2022, sur le thème « Safari Style : An Expedition in Silk » (Style safari: Une expédition dans le monde de la soie)

LOS ANGELES, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et durable, a dévoilé aujourd'hui sa collection automne 2022. Intitulée « Safari Style: An Expedition in Silk » (Style safari : Une expédition dans le monde de la soie), la collection se veut une invitation au voyage esthétique avec une soie chic inspirée des safaris et des silhouettes utilitaires intemporelles conçues pour la vie urbaine.

Sandwashed Safari Trench Dress, Multi-functional, wear this dress multiple ways from brunch to business meeting and anywhere in between. Louisville Print Trench Dress, The figure-flattering A-line silhouette features a waist-tie for cinching at the waist, and is beautiful on all figures. Cashmere Knitted V-neck Cardigan, Easy to combine with your existing wardrobe, pair with sport-style trousers for an athleticwear-inspired look or wear underneath our matching cashmere cardigan for a cozy fall classic.

« Chaque femme mérite de se sentir à l'aise et confiante dans ce qu'elle porte au quotidien, que ce soit pour le shopping, les vacances ou toute autre occasion. Cet automne, nous nous sommes appuyés sur l'expertise de notre équipe et sommes ravis de la traduire par différentes variations de vêtements élégants, branchés, classiques mais fonctionnels pour les femmes moderne », a déclaré David Wang, PDG de la société LILYSILK.

Une nouvelle Sandwashed Silk (soie sablée) dévoilée dans la collection est créée à l'aide d'une technique spécifique de lavage au sable, donnant au tissu de soie une fine couche pelucheuse blanche en surface et un aspect vintage. En conséquence, la soie sablée est plus douce et plus résistante aux plis et présente un lustre mat, le beau drapé de la soie et le toucher du daim.

LILYSILK intègre ce tissu dans sa nouvelle gamme de chemisiers en soie avec épaulettes, de robes trenchs style safari et de combinaisons style safari qui se distinguent par leur texture douce. Le chemisier en soie, une version contemporaine de la traditionnelle version boutonnée, est la pièce idéale pour l'automne grâce à ses épaulettes, ses poches à rabat fonctionnelles d'inspiration militaire et ses boucles en lys LILYSILK qui lui confèrent un charme accrocheur. La robe trench sablée style safari, quant à elle, représente la féminité, la mode et la fonctionnalité et offre une polyvalence de jour comme de nuit.

Le Louisville Print (imprimé Louisville), qui s'inspire de l'équitation américaine de Louisville, est un nouvel imprimé lancé cet automne. Une audacieuse couronne de lys est présentée sur un disque décoratif en onyx noir et plaqué or avec un élégant motif de lys, splendide, raffiné et empreint de puissance maîtrisée. Ultra-féminine, élégante et indéniablement chic, de la robe trench à imprimé Louisville, à la robe chemise en passant par la jupe évasée et le foulard, elle dégage un sentiment de puissance propre à l'imprimé Louisville.

LILYSILK inaugure également son opulente Cashmere Collection (collection cachemire), qui offre l'expérience ultime de la douceur et du style intemporel grâce à un mélange unique de légèreté, de confort et de haute qualité. Le cardigan en maille, léger et confortable, à col en V et le débardeur court en maille, tous deux en cachemire, sont idéaux pour les fraîches journées d'automne.

