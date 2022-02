LILYSILK dévoile sa collection Printemps 2022, « Art florissant »

Inspirée par une combinaison étonnante d'art déco, de tons terreux et de styles modernes, la collection printemps 2022 de LILYSILK est une exploration sensorielle sophistiquée du thème « Art florissant ». Les vêtements dégagent l'esprit indépendant, mystérieux et sensuel de la femme LILYGIRL, apportant une touche moderne à la femme classique. La collection comprend cinq pièces principales, dont la nouvelle chemise SOS phare, ainsi que neuf produits supplémentaires.

« Pour célébrer l'arrivée du printemps, notre équipe a expérimenté de nouveaux éléments et styles qui offrent une variation rafraîchissante de notre signature minimaliste et neutre et enrichissent l'identité globale de LILYSILK », a déclaré Yijia Shen, designer chez LILYSILK. « Tout en continuant à rehausser et à affiner l'esthétique de la marque avec des designs saisissants et des créations sophistiquées, LILYSILK apportera aux clients des pièces plus polyvalentes et exceptionnelles. »

Avec cette collection, LILYSILK lance un nouveau design emblématique : la chemise SOS , diminutif de « Silk Oversize Style shirt » (chemise en Oversize). Version actualisée et impeccable de la chemise classique best-seller de la marque, la chemise en soie boutonnée , la chemise SOS est un complément parfait à une garde-robe féminine moderne. Son nom est un clin d'œil au rôle vital qu'elle joue comme « sauveuse » de la tenue, sa polyvalence permettant aux femmes de la porter comme elles le souhaitent. Cette nouvelle pièce essentielle est coupée dans la soie Charmeuse incroyablement douce, et possède des boutons en forme de coquillage et un espace supplémentaire autour des bras. Inspirée des chemises pour hommes et structurée pour une coupe contemporaine, la chemise SOS apporte la bonne dose d'aisance pour le bureau et le quotidien.

La collection dévoile également une nouvelle jupe Lily , un design original orné de multiples lys vintage, ainsi qu'une nouvelle couleur, le blanc de lys, disponible sur plusieurs pièces. Le lancement des nouveaux modèles et des nouvelles couleurs reflète l'engagement de la marque, qui connaît une croissance rapide, en faveur de l'innovation continue.

