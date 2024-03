LILYSILK et la NBCF s'associent pour lancer la collection Caring, qui renforce le soutien et la sensibilisation au cancer du sein

NEW YORK, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK , la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, est fière d'annoncer la poursuite et le renforcement de son partenariat avec la National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) pour lancer la collection Caring LILYSILK X NBCF .

LILYSILK and NBCF Partner to Launch Caring Collection, Elevating Breast Cancer Support and Awareness image_5019240_8047774

Pour sa troisième année de partenariat, LILYSILK réaffirme son engagement envers la mission de la NBCF, Helping Women Now® , en reversant une partie de ses recettes à la cause. Du 1er mars 2024 au 30 juin 2025, LILYSILK s'engage à verser 50 % des ventes au détail brutes de la collection Caring LILYSILK X NBCF à la NBCF, afin d'aider les personnes touchées par le cancer du sein par le biais du dépistage précoce, de l'éducation et des services de soutien.

La collection Caring propose des articles en soie exquis conçus pour apporter réconfort et soutien dans la vie de tous les jours. Chaque produit de cette ligne, la taie d'oreiller Hope's Comfort , le chouchou Eternal Hope , le masque pour les yeux Hopeful Dreams et l'ensemble de nuit Hope's Embrace , témoigne de l'engagement de LILYSILK en faveur de la qualité, du confort et de l'aide à la communauté. La collection est un symbole de force, d'unité et d'espoir pour que personne ne soit seul face au cancer du sein.

La collection Caring est emballée avec soin pour refléter la gratitude sincère et l'engagement commun de LILYSILK. L'ensemble de nuit Hope's Embrace est présenté dans un coffret cadeau spécialement conçu à cet effet et portant un message de remerciement et de solidarité, tandis que les articles individuels sont soigneusement présentés dans l'emballage signature de LILYSILK, accentué par un autocollant sur le thème du ruban rose, qui symbolise la lutte continue contre le cancer du sein.

« Notre partenariat continu avec la NBCF est un élément essentiel de la mission de LILYSILK, qui consiste à faire une différence tangible dans la communauté, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. La collection Caring n'est pas qu'un symbole, c'est aussi un moyen tangible d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer du sein. Nous sommes extrêmement fiers d'être aux côtés de la NBCF dans cette démarche significative. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec LILYSILK et son engagement envers la mission de la NBCF, a ajouté Candice Hensley, directrice principale des partenariats stratégiques de la NBCF. L'année dernière, LILYSILK a fait don de plus de 43 000 dollars de masques pour les yeux pour nos kits HOPE qui sont remis aux femmes qui suivent un traitement contre le cancer du sein. Grâce à sa générosité et à son soutien continu, LILYSILK nous aidera à fournir des services de santé mammaire aux femmes. Nous sommes fiers de l'avoir comme partenaire, comme un prolongement de nos cœurs et de nos mains. »